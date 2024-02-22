Найбільший інтернет-магазин України Rozetka запускає власну кредитну картку. Користувачі зможуть отримати кредитний ліміт до 200 000 гривень та скористатися пільговим періодом у 62 дні.
Rozetka запускає власну кредитну картку
Додано: Сер 08 жов, 2025 13:42
Додано: Сер 08 жов, 2025 13:42
В разделе "Как оформить карту" Вы написали неверную информацию. Для открытии карты недостаточно заполнить анкету с базовыми данными. Для открытии карты необходимо передать свои документы в Розетку из приложения Дия так как карта именная и просто открыть ее без документов нельзя. Более того после укладывания договора его еще потом надо подписать своей электронной подписью. Передавать свои документы в Розетку это полный абсурд так как хранение документов никак и никем не регламентируется, никакой ответственности за утечку данных никто не несет со всеми вытекающими последствиями. А открыть карту напрямую в банке нельзя, только через сайт розетки. Похоже на какую-то авантюру.
