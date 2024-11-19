|
|
|
Zcash зріс на 170% - тим часом геймери підняли...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 жов, 2025 10:12
Пропонуємо до обговорення:
Zcash за останні дні зазнав різкого зростання ціни, що викликало новий інтерес до цифрових монет. Водночас передпродаж токенів XYZ побив рекорди, оскільки новини про ігри потрясли ринок. З огляду на швидкий приплив грошей і численні заголовки в ЗМІ, трейдери шукають причини цих змін і тих, хто може отримати від них вигоду.
Дивися повний текст Zcash зріс на 170% - тим часом геймери підняли попередній передпродаж токенів XYZ понад 15 млн $ на CS2 News
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100599
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 22 жов, 2025 10:12
Який звіздьош, вже півроку на місці передпродажі стоять, декілька разів навіть переносили запуск, скоро ще раз перенесуть
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|