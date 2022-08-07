RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В Україні дефіцит систем
накопичення енергії: названо...

В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:53

В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо...

Пропонуємо до обговорення:
Потреба енергосистеми України у системах накопичення енергії становить близько 1,3 ГВт.

Дивися повний текст
В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо показники
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100613
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:53

Де тої гігават зеленського? Мабуть там де мільйон дронів, в золотом унітазі міндіча.
salvydas
 
Повідомлень: 184
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто отримує найвищі середні зарплати в Україні — дослідження
R2 » Суб 25 жов, 2025 18:38
1 323
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 жов, 2025 18:38
nick_pnf0
В Україні офіційно запустили стримінговий сервіс HBO Max...
R2 » Чет 16 жов, 2025 23:22
1 920
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 жов, 2025 23:22
lenj_volodymyr
Оренда квартир в Україні стане популярнішою за купівлю...
R2 » Нед 07 сер, 2022 08:37
6 2096
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 жов, 2025 18:21
UA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4408)
31.10.2025 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.