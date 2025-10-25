RSS
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 13:21

Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість...

Пропонуємо до обговорення:
Заробітна плата державних службовців зросла на 43%, проте більшість чиновників вважають свою зарплату неадекватною до виконуваних обов’язків.

Дивися повний текст
Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими
П'ят 31 жов, 2025 13:21

у них є можливість отримувати 190000 тисяч в місяць, є купа вакансій
