Куди інвестувати 100 тисяч
гривень, щоб захистити їх від...

Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від...
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 18:09

Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви маєте 100 тисяч гривень, цю суму можна інвестувати, розмістивши її на гривневому депозиті, або ж придбавши долари чи євро з опцією подальшого відкриття депозиту в обраній валюті. Інший варіант — придбати гривневі ОВДП. Валютні ОВДП свідомо не розглядаються, оскільки для цього інструменту такої суми недостатньо.

Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від знецінення
