Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 гру, 2025 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Якщо ви маєте 100 тисяч гривень, цю суму можна інвестувати, розмістивши її на гривневому депозиті, або ж придбавши долари чи євро з опцією подальшого відкриття депозиту в обраній валюті. Інший варіант — придбати гривневі ОВДП. Валютні ОВДП свідомо не розглядаються, оскільки для цього інструменту такої суми недостатньо.
Дивися повний текст Куди інвестувати 100 тисяч гривень, щоб захистити їх від знецінення
