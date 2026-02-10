RSS
Чи можна оформити закордонний
паспорт без «Резерв+» —...

Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:07

Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...

Пропонуємо до обговорення:
Військовозобов’язані громадяни України, які перебувають за межами країни, можуть оформити закордонний паспорт без повернення в Україну. Водночас для цієї категорії передбачена обов’язкова умова, пов’язана з військовим обліком.

Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» — пояснення адвоката
R2
Додано: Вів 10 лют, 2026 07:08

Саме тому не потрібен застосунок "Резерв+", працівники ДП Документ перевіряють в "Оберіг", тому адвокат відверто бреше.
salvydas
 
Додано: Вів 10 лют, 2026 14:00

Re: Чи можна оформити закордонний паспорт без «Резерв+» —...

Ну мало ли что процедура требует :D Они часто странные бывают. Может уже и обязательно, чтобы был смартфон и в нём Резерв+. Логина гражданина в том Резерв+ никто же не просит. Главное, чтобы [костюмчик сидел] приложение стояло :mrgreen:
Додано: Вів 10 лют, 2026 14:37

"Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі"

А на основании чего (каких документов?) мужчин будут брать на учёт?

Какое звание (военную специальность) присвоят?

Если "Тепер чоловікам не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон"
