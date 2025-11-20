|
|
Тепер машини BMW не можна буде ремонтувати самостійно
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:03
Пропонуємо до обговорення:
BMW знову піднімає планку у світі спеціалізованих автокріплень. Німецький виробник запатентував нову гвинтову головку, яка повторює логотип BMW Roundel і не піддається звичайним інструментам. Подібне нововведення може суттєво ускладнити самостійний ремонт автомобілів.
Дивися повний текст Тепер машини BMW не можна буде ремонтувати самостійно
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100708
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 гру, 2025 11:03
Китайці зроблять любий інструмент.
-
bogdan_miskiv91
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.12.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Baidu [Spider] і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|417
|
|
|1
|306
|
|
|1
|709
|