Чи можна вмикати
кондиціонер під час морозів

Чи можна вмикати кондиціонер під час морозів
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:38

Чи можна вмикати кондиціонер під час морозів

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців досі вважають кондиціонер суто літнім приладом, втім насправді сучасні моделі можуть ефективно замінювати обігрівачі навіть взимку — але лише за певних умов.

Дивися повний текст
Чи можна вмикати кондиціонер під час морозів
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:38

Ещё существуют кондиционеры, у которых компрессор находится в комнате: https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_condit ... 324=78969/ По-идее, если по уму сделаны, то комнату они будут греть на всё потреблённое электричество и плюс добавлять тепло с улицы. Почему у них КТЕ в морозы может быть меньше единицы?
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:19

  moveton написав:Ещё существуют кондиционеры, у которых компрессор находится в комнате: https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_condit ... 324=78969/ По-идее, если по уму сделаны, то комнату они будут греть на всё потреблённое электричество и плюс добавлять тепло с улицы. Почему у них КТЕ в морозы может быть меньше единицы?


тому що обмерзає теплообмінник а не компрессор
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 10:32

Re: Чи можна вмикати кондиціонер під час морозів

  trololo написав:тому що обмерзає теплообмінник а не компрессор

Так и теплообменник в комнате в этом случае. Ну хорошо, обмерзает. Допустим, вообще тепло с улицы качать перестаёт. Куда девает то тепло, на которое он потребил электричество? Это ж революция в физике.
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 11:45

Нема куди скидати (нема чого стискати, фреон не працює на розширення) - знижує споживання
