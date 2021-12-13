Форуми / Портал Finance.UA:

підтримка, події, новини / Новини Finance.UA / FinYear 2026 FinYear 2026 + Додати

тему Відповісти

на тему Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.

Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:03 FinYear 2026 Форумчани!



Анонсуємо FinYear 2026 — щорічну конференцію про зміни та інновації фінансового сектору. Провідні експерти, представники НБУ та власники бізнесів зберуться, щоб обговорити тенденції роботи ринку в новому році.







Серед тем:

✅як зміни НБУ вплинуть на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні?

✅як банки та небанки можуть масштабувати фінансування МСБ?

✅open banking і платіжні інновації: що потрібно змінити, щоб запрацювали нові бізнес-моделі?

✅вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредити та платежі для МСБ через екосистеми?



📅 Коли: 20 лютого

🐥 Early Birds ціна: встигніть придбати квитки до підвищення ціни.



🎫 Купити квиток Анонсуємо FinYear 2026 — щорічну конференцію про зміни та інновації фінансового сектору. Провідні експерти, представники НБУ та власники бізнесів зберуться, щоб обговорити тенденції роботи ринку в новому році.Серед тем:✅як зміни НБУ вплинуть на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні?✅як банки та небанки можуть масштабувати фінансування МСБ?✅open banking і платіжні інновації: що потрібно змінити, щоб запрацювали нові бізнес-моделі?✅вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредити та платежі для МСБ через екосистеми?📅 Коли: 20 лютого🐥 Early Birds ціна: встигніть придбати квитки до підвищення ціни. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 5307 З нами з: 14.09.13 Подякував: 1179 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє FinYear

Ірина_ » П'ят 10 січ, 2025 11:37 5 6054

Ірина_ Сер 12 лют, 2025 10:55 FinYear 2024

Ірина_ » Сер 31 січ, 2024 14:32 2 11767

Ірина_ Пон 12 лют, 2024 16:45 FinYear outlines 2021

Ірина_ » Пон 13 гру, 2021 13:12 0 5527

Ірина_ Пон 13 гру, 2021 13:12