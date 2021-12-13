RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
FinYear 2026

FinYear 2026
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:03

FinYear 2026

Форумчани!

Анонсуємо FinYear 2026 — щорічну конференцію про зміни та інновації фінансового сектору. Провідні експерти, представники НБУ та власники бізнесів зберуться, щоб обговорити тенденції роботи ринку в новому році.

Зображення

Серед тем:
✅як зміни НБУ вплинуть на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні?
✅як банки та небанки можуть масштабувати фінансування МСБ?
✅open banking і платіжні інновації: що потрібно змінити, щоб запрацювали нові бізнес-моделі?
✅вбудовані фінанси: як фінсектор масштабує кредити та платежі для МСБ через екосистеми?

📅 Коли: 20 лютого
🐥 Early Birds ціна: встигніть придбати квитки до підвищення ціни.

🎫Купити квиток
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 2082 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:15

Форумчани!

Запрошуємо на FinYear 2026 — 20 лютого в Києві.
Зображення

Представники фінсектору та експерти обговорять ключові виклики й можливості у 2026 році, зокрема:

🔹 як фінкомпаніям зростати в умовах нових регуляторних правил;
🔹 роль банків і небанків у фінансуванні МСБ та відновленні економіки;
🔹 open banking і платіжні інновації: що стримує ринок;
🔹 де ШІ реально створює цінність у фінпослугах;
🔹 як вбудовані фінанси допомагають масштабувати кредитування та платежі для МСБ.

🎫 Придбати квитки можна
посилання на сайті заходу
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 2082 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FinYear
Ірина_ » П'ят 10 січ, 2025 11:37
5 6100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 10:55
Ірина_
FinYear 2024
Ірина_ » Сер 31 січ, 2024 14:32
2 11821
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2024 16:45
Ірина_
FinYear outlines 2021
Ірина_ » Пон 13 гру, 2021 13:12
0 5559
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 13:12
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10603)
22.01.2026 13:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.