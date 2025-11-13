|
Як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лют, 2026 18:20
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua поспілкувався з Ганною Гніздовською, к.ю.н., керуючою партнеркою АО «Юріс Феррум», адвокаткою з митного права, а також з юристом мережі юридичних компаній «Центр правової допомоги» Олексієм Сокуренком. Ми проаналізували усі отримані дані та підготували для вас цей матеріал.
Дивися повний текст Як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон
Додано: П'ят 20 лют, 2026 18:20
grishazahid
