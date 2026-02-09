|
|
|
Нові тарифи мобільних операторів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 лют, 2026 19:16
Пропонуємо до обговорення:
Українські мобільні оператори анонсували підвищення вартості тарифних планів. Це відбувається на тлі зростання витрат операторів на електроенергію, підтримку мережі під час відключень світла та загальної економічної нестабільності. У цьому матеріалі Finance.ua зібрав найактуальнішу інформацію про зміну вартості тарифів трьох найбільших українських мобільних операторів — lifecell, Vodafone та Київстар.
Дивися повний текст Нові тарифи мобільних операторів
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100806
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 19:17
Живу в селі.
Щоб подзвонити-в поле виходити або на горище вилазити.
Нічого не міняється з кожним підвищенням. Хоча, все ж таки змінюється-5G тестують там де 4G+ працює добре. Сільська місцевість лишається енергозалежною. Нема світла, навіть в полі, нема зв'язку. Про Інтернет взагалі мовчу.
-
pahuisd
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.10.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 лют, 2026 20:02
pahuisd написав:
Живу в селі.
Щоб подзвонити-в поле виходити або на горище вилазити.
Нічого не міняється з кожним підвищенням. Хоча, все ж таки змінюється-5G тестують там де 4G+ працює добре. Сільська місцевість лишається енергозалежною. Нема світла, навіть в полі, нема зв'язку. Про Інтернет взагалі мовчу.
зато помидоры свои а не по 200 грн
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31683
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 25 лют, 2026 07:27
Нет поминутной оплаты, ни у одного оператора, мне надо звонить 4-6 минут в месяц, Я не хочу платить за это 250 гривен это грабеж
-
vcsgoru
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|