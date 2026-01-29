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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18087180881808918090
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 07:06

  flyman написав:Тридцять в тилу


Флаймана виключили з військового обліку і знищили дєло, коли у воєнкоматі під час огляду медсестрою яєчок, він почав гладити її по голові і бормотати «так, так.. правда я горяч?»
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