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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Нед 19 бер, 2017 09:37
Re: Альфа Страхование
Альфа страхование не предоставляет полисы по ДМС для физлиц. Только корпоративно.
Додано: Суб 24 чер, 2017 10:04
Не знаю як оцінити роботу компанії, яка місяць не може визначитись з вартістю елементарного ремонту після удару в задній бампер. Машина третій тиждень на СТО, яку визначила компанія, і до ремонту так і не взялися.
Додано: Нед 14 кві, 2019 10:47
Страховка для выезда за границу
Хотите потратить время нервы и деньги вам сюда, двое суток оформляем онлайн страховку , выезд под вопросом, оператор Светлана ничем помочь не может деньги с карты сняты, но у них сбой и они их не видят, два дняяяяя, "шикарный "сервис , отстой программа , некомпетентность оператора.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:41
Re: Альфа Страхование
яка ціна - такий і сервіс)) скупий платить двічі)
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:16
Re: Альфа Страхование
Могу сказать, что оплатив на сайте и получив электронный "договор" вы не получаете гарантию того, что все прошло "гладко".
1) В контексте страховок для выезда за рубеж вы можете выбрать "не ту страну" (например, выбрав Европу, и попав на тот же Кипр ваша страховка уже не актуальна).
2) Оплатив через портмоне, крайне советую отправить квитанции страховщику через вайбер и попросить подтвердить факт оплаты.
В общем, с виду сервис не требует ручного вмешательства, а на практике нужно неплохо так вовлечься.
Додано: Пон 12 сер, 2019 10:47
так информация к размышлению:
по всей видимости большинство случаев когда люди ставит свою подпись на бумажке под заявой (акцептом) (пропозиція (оферта) 7.3.) которые зачастую происходят в помещениях Альфа-банка, никак не связанны с истинным желаниям и свободной волей людей заключать с какие либо договора с "Альфа-стахования", как-то так.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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