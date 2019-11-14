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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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Европейское туристическое
страхование

Европейское туристическое страхование
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Европейское туристическое страхование 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2016 16:52

Перед поездкой в Турции купил страховку данной компании. 03.06. моё состояние резко ухудшилось t 38,5, температура появилась от вскрывшигося карбункула. Данная страховая отказалась предоставить услуги, по причине того, что кожные заболевания не покрываются страховкой. В итоге по приезду пролежал 5 дней в хирургии, где делали операцию, вскрыли и чистили рану от гноя, антибиотики, перевязки, переливание крови и пр.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
Себастьян Перейра
 
Повідомлень: 51
З нами з: 21.10.13
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:21

Очень хорошо

Брал страховку с активным отдыхом и сломал ногу в Грузии на лыжах.
Обратился в страховую сразу после того, как сделали рентген в местном мед учреждении.
Порадовала скорость и адекватность реакции. Довольно быстро перезвонили уточнить точный диагноз и состояние. Местный врач им все объяснил, что нужна операция и выслал им рентгеновский снимок на мыло. Через час позвонили и сказали в какую клинику ехать.
Пока меня везли в Тбилиси (примерно 2 часа) страховая уже все порешала и по приезду уже все было готово для операции - меня в клинике ждали.
Страховая полностью все оплатила и сама решала вопросы с клиникой. Никаких проволочек и я даже не знаю итоговой стоимости лечения.
AntonCh
 
Повідомлень: 1
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:04

Страховая ЕТС не выплачивает деньги

Дело было примерно за месяц до войны. Купил страховку + дополнительно страхование от не вылета из-за covid на сайте МАУ. Перед вылетом заболел covid. В страховую дозвонится нереально. Хоть и написано, что они работают с 9, но телефон включают только в 10. Я примерно миллион раз по 15 минут висел на проводе слушая рингтоны и не дозвонился. Писал им на имейл, они отвечают какой номер вышего полиса и больше не отвечают. Если написать номер полиса сразу, то на письмо не отвечают. Не знаю ка так сошлись звезды, но они зарегистрировали мой страховой случай по имейл. Прошли все сроки еще до войны, выплаты нет, по телефону не дозвонится, на и-мейл не отвечают. НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМИ МОШЕННИКАМИ!!!
fuflo
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Повідомлень: 1
З нами з: 12.07.22
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