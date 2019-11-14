Европейское туристическое страхование

Додано: Вів 12 лип, 2022 16:04

Дело было примерно за месяц до войны. Купил страховку + дополнительно страхование от не вылета из-за covid на сайте МАУ. Перед вылетом заболел covid. В страховую дозвонится нереально. Хоть и написано, что они работают с 9, но телефон включают только в 10. Я примерно миллион раз по 15 минут висел на проводе слушая рингтоны и не дозвонился. Писал им на имейл, они отвечают какой номер вышего полиса и больше не отвечают. Если написать номер полиса сразу, то на письмо не отвечают. Не знаю ка так сошлись звезды, но они зарегистрировали мой страховой случай по имейл. Прошли все сроки еще до войны, выплаты нет, по телефону не дозвонится, на и-мейл не отвечают. НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С ЭТИМИ МОШЕННИКАМИ!!!