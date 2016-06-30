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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 01 жов, 2012 15:19
Re: ВиДи Страхование
отношение не очень
Додано: Чет 15 тра, 2014 20:16
Давненько небыло отзывов... Условия они уж больно хорошие предлагают для машин из своего салона. За нулевую франшизу 5,4% (еще минус - 7% скидка) и платишь только половину от этой суммы если страховой случай за год не наступает. Менеджер в салоне говорит, что ремонтируют очень быстро.
Додано: П'ят 16 тра, 2014 00:01
Re: ВиДи Страхование
так как работают у них в салоне, я бы в ск ни ногой
Додано: П'ят 16 тра, 2014 08:50
Re: ВиДи Страхование
нууу.. по крайней мере один карман: салон - ск - сто
значит, хоть как-то, но на себя работают
Додано: Вів 28 лис, 2017 17:02
Ни при каких обстоятельствах - не советую, если не хотите остаться с разбитой машиной и без выплаты!!! Отказали в выплате по надуманной причине! Готовим иск в суд! Навязали мне эту страховую при покупке авто в кредит, т.к. это часть группы Види. Мой юрист написал им претензию, ответили мы "клиентоориентированная компания" и снова отказ!Им реально пофиг, т.к. все равно при покупке новых авто , они все равно новых клиентов получат. Теперь не только не буду у них страховаться, покупать авто тоже никогда не буду.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:24
Re: ВиДи Страхование
Чудова страхова компанія.
Автомобіль відремонтували досить швидко та якісно.
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