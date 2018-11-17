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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 01 жов, 2012 15:19
Re: ВиДи Страхование
отношение не очень
Додано: Чет 15 тра, 2014 20:16
Давненько небыло отзывов... Условия они уж больно хорошие предлагают для машин из своего салона. За нулевую франшизу 5,4% (еще минус - 7% скидка) и платишь только половину от этой суммы если страховой случай за год не наступает. Менеджер в салоне говорит, что ремонтируют очень быстро.
Додано: П'ят 16 тра, 2014 00:01
Re: ВиДи Страхование
так как работают у них в салоне, я бы в ск ни ногой
Додано: П'ят 16 тра, 2014 08:50
Re: ВиДи Страхование
нууу.. по крайней мере один карман: салон - ск - сто
значит, хоть как-то, но на себя работают
Додано: Вів 28 лис, 2017 17:02
Ни при каких обстоятельствах - не советую, если не хотите остаться с разбитой машиной и без выплаты!!! Отказали в выплате по надуманной причине! Готовим иск в суд! Навязали мне эту страховую при покупке авто в кредит, т.к. это часть группы Види. Мой юрист написал им претензию, ответили мы "клиентоориентированная компания" и снова отказ!Им реально пофиг, т.к. все равно при покупке новых авто , они все равно новых клиентов получат. Теперь не только не буду у них страховаться, покупать авто тоже никогда не буду.
Додано: Вів 15 тра, 2018 13:24
Re: ВиДи Страхование
Чудова страхова компанія.
Автомобіль відремонтували досить швидко та якісно.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:09
Повне КАСКО. ДТП сталось 03/01/19, автомобіль передано на сервіс 19/02/19, з ремонту повернуто 31/05/19 + 1 заїзд на сервіс для виправлення виявлених недоліків та встановлення запчастин, які виявлись в останній момент або забули замовити...
Страхова компанія виконала свої зобов'язання у повному обсязі щодо оплати рахунків по ремонту, який проводився на сервісі Тойота, на їхній же локації. Єдиним зауваженням щодо страхової компанії можна вважати те, що машину прийняли в роботу лише після отримання усіх довідок з відповідних органів, розібрали для оцінки і потім ще місяць очікували ще якусь відповідь з якогось органу і відповідно жодного ремонту або замовлення запчастин паралельно не проводили. Загалом терміни ремонту переносились 3 рази.
Щодо сервісу, який виконував відновлювальні роботи по страховому випадку то тут печальна історія: при першій розборці авто для оцінки пошкодили задній фонарь - заміна на новий. Скло кришки багажника пошкрябане струною(проводилась заміна ляди). По завершенню ремонту авто вигнали з сервісу без чистки салону(сліди від пальців в мазуті на обшивці та частинах пластику, пиль після покраски, нерозполірована на границях нового та старого слою фарби). Два тижні авто стояло не в роботі через те що 1 запчастину пропустили і не замовили, потім виявилось, що забули не одну деталь=). Кузовний ремонт проведений вцілому наче як добре, покаже час, але жодної перевірки ходової на сервісі не проводилось, як на мене це дивно... По факту потім на іншому сервісі перевірка ходової показа 100% справності, це порадувало)
Вирішувати Вам чи зв'язуватись з даною компанією.
Оцінка: задовільно
Переваги: 1. Попався хороший страховий агент Олег, підказав багато чого цікавого і корисного! 2. Покриття усіх рахунків в повному обсязі. 3. Зручні дивчики в офісі - виспатись мені було на них часу(((
Недоліки: 1.Несвоєчасне інформування клієнтів щодо форсмажорів
2. Терміни ремонту
3. Якість підготовки авто після ремонту
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