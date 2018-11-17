ВиДи Страхование

Додано: Сер 10 лип, 2019 12:09

Повне КАСКО. ДТП сталось 03/01/19, автомобіль передано на сервіс 19/02/19, з ремонту повернуто 31/05/19 + 1 заїзд на сервіс для виправлення виявлених недоліків та встановлення запчастин, які виявлись в останній момент або забули замовити...

Страхова компанія виконала свої зобов'язання у повному обсязі щодо оплати рахунків по ремонту, який проводився на сервісі Тойота, на їхній же локації. Єдиним зауваженням щодо страхової компанії можна вважати те, що машину прийняли в роботу лише після отримання усіх довідок з відповідних органів, розібрали для оцінки і потім ще місяць очікували ще якусь відповідь з якогось органу і відповідно жодного ремонту або замовлення запчастин паралельно не проводили. Загалом терміни ремонту переносились 3 рази.

Щодо сервісу, який виконував відновлювальні роботи по страховому випадку то тут печальна історія: при першій розборці авто для оцінки пошкодили задній фонарь - заміна на новий. Скло кришки багажника пошкрябане струною(проводилась заміна ляди). По завершенню ремонту авто вигнали з сервісу без чистки салону(сліди від пальців в мазуті на обшивці та частинах пластику, пиль після покраски, нерозполірована на границях нового та старого слою фарби). Два тижні авто стояло не в роботі через те що 1 запчастину пропустили і не замовили, потім виявилось, що забули не одну деталь=). Кузовний ремонт проведений вцілому наче як добре, покаже час, але жодної перевірки ходової на сервісі не проводилось, як на мене це дивно... По факту потім на іншому сервісі перевірка ходової показа 100% справності, це порадувало)

Вирішувати Вам чи зв'язуватись з даною компанією.

Оцінка: задовільно

Переваги: 1. Попався хороший страховий агент Олег, підказав багато чого цікавого і корисного! 2. Покриття усіх рахунків в повному обсязі. 3. Зручні дивчики в офісі - виспатись мені було на них часу(((

Недоліки: 1.Несвоєчасне інформування клієнтів щодо форсмажорів

2. Терміни ремонту

3. Якість підготовки авто після ремонту