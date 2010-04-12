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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1565156615671568

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 182
вище 25.65
53%
96
25.55 - 25.6499
13%
23
25.45 - 25.5499
8%
14
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:56

СП500 не смог закрепится выше ключевого сопротивления и продолжает снижатся на моменте 2973

ДОУ тоже отваливается , хотя индекс Доу Джонса вроде как и преодолел отметку 27000 но пошел обратный процесс, сейчас 27084.

Сегодня вышли данные по рынку труда в США , снижение безработицы остановилось, что по мнению инвесторов дает шанс что ФРС откажется от ожидаемого снижения учетной ставки 31 июля, и оставит ставку на прежнем уровне. В результате фондовые индексы сегодня снижаются.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:банду геть!

В неділю тільки банду виберем.
Звідки такий песимізм?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:09

  Долярчик написав:... а що то банки курс, вибачте, "залупили", а ЧР у місті Лева /26,06 :?:
... а хтось колись писав, що банки "не встигають" за ЧР?
- але ж, ніби, пішли в ріст?
- то хто за ким "не встигає"? :P

Нормальний ринок, тренд на ріст ...тому і підняли трішки.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:33

  Искатель написав:
  Zebra написав:На момент банкротства в привате было более 20 млрд грн живых денег, что по банковским нормативам было вполне достаточно. Но рейдеры во главе с Гонтаревой и МВФ требовали, чтоб владельцы вынули и положили в банк 100% покрытия, фактически требовали вернуть в одночасье деньги, которые они не могли вернуть, потому что те были в обороте. Отжим чистой воды. Тут к бабке не ходи, чтоб это понять.

Вот когда Зебра прав, то он прав. Благодарю, дружище, я бы поленился столько букв кнопать.
Вы четко все изложили, респект.
Впрочем, для тех, кто Гонтареву видел только по телевизору, это вряд ли будет аргументом...

Даже у бабок под подъездом и то выше уровень финансовой грамотности.
Откуда наш полосатый друг знает, что в Привате было 20 ярдов живых денег ? и что этого достаточно ?

Итак, по сути. Резервы мать их.
НБУ постепенно внедряет международные стандарты в банковской сфере Украины. Это началось не вчера и даже не позавчера. Зачем внедряет ? чтобы облегчить украинским банкам работы на международных рынках займов и много других причин.
Под одному из этих стандартов, если банк выдал кредит фирме, которая связана с владельцем самого банка, то банк обязан зарезервировать 100% суммы кредита.

Это относится ко всем банкам Украины без исключения. Закон один для всех, так здесь любят повторять.

Грубо, 100 гривен выдать кредита и 100 собственных гривен зарезервировать.
Это для того, чтобы у владельца банка не было соблазна собрать депозиты, выдать кредиты своим фирмам и радостно обанкротить банк.

Я максимально упрощаю, потому что вопрос гораздо шире и мне не хотелось бы углябляться в дебри

Что у Привата. У Привата дохрена выданных кредитов фирмам, которые так или иначе связаны с владельцами Привата. И владельцы Привата должны были найти живые деньги для формирования резерва под такие кредиты. Zebra, не вернуть кредиты, а сформировать резервы под кредиты.

Дальше пойдёт моё имхо.
Пожалуй самое сложное решение НБУ. Не национализировать Приват, денег на резервы у них нет. Высокие шансы, что Приват завалится и утащит за собой остальную банковскую систему Украины.
Национализация была меньшим из бед. Выданные кредиты уже не связаны с владельцами банка. Резерва нужно меньше. Часть имущества блокируется по решению суда и т.д. Вливаются бюджетные деньги. Приват успешно работает.

Но Беня не был бы Беней :) Чтобы не захотел вернуть обратно себе Приват :) только уже с правильно оформленными кредитами, чтобы резервирования много не требовали
Как-то так.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:14

Йшов другий рік ревальвації.



Вітаюсь совсіма!
Не втримався, бо вперше за останні 2 роки:

2018____Зараз___відсоток
21,8496 18,170 -16,84(-16,77) AUD
37,4500 32,145 -14,16(-11,95) GBP
0,47500 0,4090 -13,89(-13,68) RUB
33,5000 29,175 -12,91(-11,34) EUR
28,5500 26,135 -8,459(-7,285) CHF
28,0250 26,025 -7,136(-6,673) USD
1166,89 1172,0 0,4379(-1,105) XAU

Перша колонка курс на початок 2018, друга - курс на 18.07.2019, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(

Зʼявився актив який дав прибуток!. А на все інше ревальвація тільки збільшилась :!:

Та золото, то не валюта, а товар. Так що маємо подовження ревальвації, при наявності безперечної інфляції!

У дужках величини з цього посилання.

Зображення

Що голубинна політика ФРС робить!

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:23

pesikot
Впервые ставлю тебе +
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:27

Загальна ліквідність


Вибачте за запізнення. Не було на місті..

Коррахунки - 56 024,69(56 922,7 − 898,01) млн.
Овернайти - 13 784 (15 184 − 1 400) млн.

Загальна ліквідність 56 024,69 + 13 784 = 69 808,69(72 106,7 − 2 298,01(−3 866,2)) млн. гривень.

Загальна ліквідность падає другий день поспіль - 2 298,01 млн.грн., хоча й у 1,68 разів повільніше ніж вчора. НБУ валюту не викупав. Автономні чинники забрали всі -2 298 млн. гривень. Гроші забрало козначейство.

Ліквідності досить!

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:30

s0v7a
У вас нет случайно таблицы или графика общей ликвидности за большой период ( 2-3 года ) ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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