Додано: Пон 07 бер, 2022 13:50

Т.к. валютный рынок сильно урезан, и это сейчас не главное, начнем не с валюты.



Всю неделю НБУ выдавал тендерный рефинанс. При этом с понедельника по четверг суммы были весьма велики, а в пятницу очень скромны и возврат превысил новую выдачу.

Сальдо рефинанса по дням:

- понедельник – 13461;

- вторник – 1244;

- среда – 9415;

- четверг – 16894;

- пятница – -308.

Всего: 40.706 млрд. грн.

Общая сумма валютных операций НБУ составила 12.370 млрд.грн.

В начале недели было 2 небольших погашения тендерных сертификатов, а в пятницу были погашены почти все. С этих сертификатов поступило 26.141 млрд.грн.



Т.о НБУ за неделю эмитировал/вернул в рынок 79.217 млрд.грн.



Остатки на коррсчетах в банках к концу недели опустились до верхнего довоенного уровня, однако поводов для беспокойства это не вызывает, т.к. в суточных сертификатах на выходные остались весьма внушительные 127 млрд.грн. Ликвидность банковской системы весьма высока.



Доходы казначейства за прошедшую неделю превысили расходы, что внушает оптимизм. У государства деньги есть.



Переток со счетов в наличные продолжался вся неделю, однако его интенсивность можно назвать умеренной.



Курсы валют остаются зафиксированными

Євро................33,1707

Долар США...........29,2549



В первые дни работы валютного рынка в режиме военного положения можно было только продать валюту. После этого был введен механизм осуществления покупки валюты на критические нужды. По прежнему все операции на МБ осуществляет только НБУ. Покупает по официальному курсу, а продает немного дороже. В этом режиме он:

............доллар....евро.....сумма в долларовом эквиваленте (млн)

Купил – 546.3.....37.5.....588.82

Продал – 144......17.5.....163.84

Чистая покупка в долларовом эквиваленте составила 424.98 млн.

По дням на основании анализа ликвидности:

- понедельник – 204;

- вторник – 64.5;

- среда – 83.71;

- четверг – 36.06;

- пятница – 34.56.

Суммарно по анализу ликвидности получается 422.83 млн. Расхождение с чистой покупкой получается порядка 2 млн. Расхождение связано с тем, что я все считал по официальному курсу, не учитывая курс продажи. Сделать пересчет с учетом этого курса затруднительно. Скорее всего в графе “прочие монетарные” также есть и что-то прочее.

Обороты валютного рынка составили 752.66 млн. По дням:

- понедельник – 205.65;

- вторник – 65.2;

- среда – 181.77;

- четверг – 99.67;

- пятница – 200.37.

Последней цифры в статистике НБУ еще нет. По ней завтра и проверим, правильно и я понимаю представленную статистику?