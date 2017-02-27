freeze написав:устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ. И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам это все больше не нравится.Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
Все те саме і у нас! Психологічно, навіть, самим здоровим - вже важко! Майже всі намагаються все це лікувати переглядом фільму "Аватар" і то так жадно дивляться той фільм, наче вже ніколи його бачити не будуть! І, начальство/старше командування не може дати з цим ради!
І теж - в нас не вистачає людей... Нових, чомусь, не набирають - а хочуть з тих, що вже тут рік, зробити "універсальних солдатів"! Ох, не добре буде, якщо в цьому напрямку будуть продовжувати!
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 09 бер, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.