Додано: Пон 26 лют, 2024 23:24

drevlyanin написав: Raymond написав: oleg49

це само собою , інфраструктура звісно!

Метро в Києві розвиватиметься під землею і над землею!

Так само у всіх містах мільйонниках!

Гіпрелуп спочатку Одеса-Київ, а потім і до Харькова , Карпат та Львову, а з часом обєднаємося з гіперлупом європейським! це само собою , інфраструктура звісно!Метро в Києві розвиватиметься під землею і над землею!Так само у всіх містах мільйонниках!Гіпрелуп спочатку Одеса-Київ, а потім і до Харькова , Карпат та Львову, а з часом обєднаємося з гіперлупом європейським!



Ну ще "на коня" і спати. Завтра на роботу! Ну ще "на коня" і спати. Завтра на роботу!

ну ладно, так и быть, это уже я думаю, что с Умани начнут летать космические корабли в межгалактическое пространство!Украина будет иметь эксклюзивное право в мире отправлять людей не только на луну , а вообще в ГАЛАКТИКУ, только мы сможем зарабатывать на этом.А для всех граждан Украины 1 раз в год путешествие бесплатно!И при всем этом у нас будет всемирный авиахаб между Западом и Востоком, а также Югом и Севером, вот так и модернизируется все аэропорты областных центров Украины!Для всех держателей премиум карт банков Украины залы ожиданий в космодромах БЕСПЛАТНО!