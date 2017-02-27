чик написав:Raymondа понесло - нью васюки. переплюнул зебру с его 34. ваши слова да богу в уши
чик чирик понимайте правильно! это даже не мои слова, а многих экспертов, которые прогнозируют такую ситуацию после передаче Украине денег России в 300млрд и Януковича , а вместе с ними придут еще большиееее инвестиции!
Raymond кто ж против, просто на сегодня это звучит трохи сказочно. делить шкуру не убитого " медведя" дело неблагодарное, а так думаю все только за и если можно приведите пример из истории, когда война не оканчивалась гипером для реально участвовавших в ней стран.
Raymond написав:oleg49 це само собою , інфраструктура звісно! Метро в Києві розвиватиметься під землею і над землею! Так само у всіх містах мільйонниках! Гіпрелуп спочатку Одеса-Київ, а потім і до Харькова , Карпат та Львову, а з часом обєднаємося з гіперлупом європейським!
чик написав:Raymond кто ж против, просто на сегодня это звучит трохи сказочно. делить шкуру не убитого " медведя" дело неблагодарное, а так думаю все только за и если можно приведите пример из истории, когда война не оканчивалась гипером для реально участвовавших в ней стран.
Мы историю творим, поэтому мы будем первые в мире и в истории! О нас будут писать в книгах во всем мире! Наш случай уникальный, как и уникальная странна с богатейшими ресурсами!
чик написав:Raymondа понесло - нью васюки. переплюнул зебру с его 34. ваши слова да богу в уши
чик чирик понимайте правильно! это даже не мои слова, а многих экспертов, которые прогнозируют такую ситуацию после передаче Украине денег России в 300млрд и Януковича , а вместе с ними придут еще большиееее инвестиции!
К сожалению, правда настолько ужасна, что легче поверить в то, о чем шутили. Немного, фактов: - помощь (военная, финансовая, гуманитарная) за первых 20мес войны - 260+млрд$. - в прошлом году разрушено инфраструктуры на 75млрд$ (из 480млрд$). - в этом году долг Украины достигнет 100% ВВП (160-180 млрд$). Привет будущим пенсионерам. Т.е. 300 млрд$ (но кто их даст?) - это на год войны + привести в порядок долги. Но, если простить всем долги, то денег (300млрд$) хватит на 2 года войны. После войны, денег надо еще больше, чтобы перестроить/отстроить в мирное русло экономику. И немного юмора для поднятия настроения: https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGv ... 0%B7%D0%B0 ПС. У меня не поднялось настроение.
Востаннє редагувалось oleg49 в Пон 26 лют, 2024 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Raymond написав:oleg49 це само собою , інфраструктура звісно! Метро в Києві розвиватиметься під землею і над землею! Так само у всіх містах мільйонниках! Гіпрелуп спочатку Одеса-Київ, а потім і до Харькова , Карпат та Львову, а з часом обєднаємося з гіперлупом європейським!
Ну ще "на коня" і спати. Завтра на роботу!
ну ладно, так и быть, это уже я думаю, что с Умани начнут летать космические корабли в межгалактическое пространство! Украина будет иметь эксклюзивное право в мире отправлять людей не только на луну , а вообще в ГАЛАКТИКУ, только мы сможем зарабатывать на этом. А для всех граждан Украины 1 раз в год путешествие бесплатно! И при всем этом у нас будет всемирный авиахаб между Западом и Востоком, а также Югом и Севером, вот так и модернизируется все аэропорты областных центров Украины! Для всех держателей премиум карт банков Украины залы ожиданий в космодромах БЕСПЛАТНО!