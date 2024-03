oleg49 написав:

Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче.ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".