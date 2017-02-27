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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11366113671136811369

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 95
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
14%
13
39,00-39,50
20%
19
39,50-40,00
32%
30
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:25

Victor8 План Маршалла мав тільки 1 основну задачу це зробити долар США світовою валютою
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:44

  somilitark написав:
  flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((

У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.

Ось вам альтернативна точка зору.
Індекс долара 09.04.24 - 104
Сьогодні 106

Курс грн/дол 09.04 - 38,9882
Сьогодні - 39,399
Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:підскок долара

Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:10

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:підскок долара

Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.

Фразу "Нічого особистого це просто бізнес" приписують Аль Капоне. :)
Слово "допомога" та образ Аль Капоне в мене викликають когнитивний дисонанс. :)
oleg49
 
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