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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 кві, 2024 09:10
sens написав:
somilitark написав:
вже столиця світить 39.60 на 39.70
НБУ тримає останнім часом ЧР трохи краще онлайн по банкам
Це речення багато чого про вас говорить, таке враження що це набор випадкових слів взагалі без змісту і думки.
НБУ вже і чорним ринком займається?
І яким боком НБУ до онлайн продажів банками?
Просто вбиваєте і засмічуєте ефір, напевне більшість просто прокручує ваші ізмишлізми, бо намагатись там щось вловити, то даремно втрачений час)))
Готівка тим часом шокує, столиця починає роботу 55 на 70.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:19
somilitark написав: sens написав:
somilitark написав:
вже столиця світить 39.60 на 39.70
НБУ тримає останнім часом ЧР трохи краще онлайн по банкам
Це речення багато чого про вас говорить, таке враження що це набор випадкових слів взагалі без змісту і думки.
НБУ вже і чорним ринком займається?
І яким боком НБУ до онлайн продажів банками?
Просто вбиваєте і засмічуєте ефір, напевне більшість просто прокручує ваші ізмишлізми, бо намагатись там щось вловити, то даремно втрачений час)))
Готівка тим часом шокує, столиця починає роботу 55 на 70.
Ви останнім на спекуляціях часом не прогоріли?) Може купили по 40,20 а тепер знову поспішили ? ЧР має інсайд це не підтверджено,це припущення,проте є факт. Щодо обмінок , то як і раніше у кого на оптовому різницю тримає 0,05 грн курс на купівлю краще,кто ставить 0,15 грн покупка краще. Не засмучуйтеся-можете ще встигнути в онлайн казино спустити грошей.
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sens
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Додано: Вів 23 кві, 2024 10:44
somilitark написав:
Це речення багато чого про вас говорить, таке враження що це набор випадкових слів взагалі без змісту і думки.
...
Просто вбиваєте і засмічуєте ефір, напевне більшість просто прокручує ваші ізмишлізми, бо намагатись там щось вловити, то даремно втрачений час)))
Тут на форуме две звезды - ИА
и sens
.
И если у первого ещё как-то связанный поток сознания, то второй не утруждает себя прочитать то, что сам же и написал, выливая этот поток на форум.
П.С. Обоих отправил в чёрный список, не читаю.
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maniachello
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:11
Отримавши дозу, кайф, як коротке життя від адреналіну, яке вже не виживе після закінчення його дії, ще протримає якійсь час штучний курс.
Курс 150 відкладається, але не на невизначений термін.
В цьому раунді рахунок за Игорем Алексеевичем
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:40
Бетон
В цьому раунді рахунок за Игорем Алексеевичем
Це той самий який казав, що максимум
буде 38.5? Чи якийсь інший?
Бо зараз всі мріють опуститись до 38.5
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Hotab
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Додано: Вів 23 кві, 2024 12:24
Hotab написав:Бетон
В цьому раунді рахунок за Игорем Алексеевичем
Це той самий який казав, що максимум
буде 38.5? Чи якийсь інший?
Бо зараз всі мріють опуститись до 38.5
38.5 було би добре для переходу в конвертаційні депошки по закінченню оведепешок
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