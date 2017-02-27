RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11419114201142111422>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 67
Менше 37,00
1%
1
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
0
0
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
10%
7
39,00-39,50
13%
9
39,50-40,00
37%
25
40,00-40,50
24%
16
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
4%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
2
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:06

  UA написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

Курс долара повернувся до максимумів, НБУ збільшив продаж валюти з резервів

На вашу думку, курс перетне свій максимум? І коли це може статися?

Це соціодинамика.
Спочатку переляк у другого сорту, та ейфорія у першого та вищого сорту.
Далі природня реакція другого сорту спасати бабло обнуляючи банківські рахунки та переводячи надлишки гривні в доллар (це в процесі).
Далі підключитися перший сорт
Більш менш масова паніка почнется через пару тижнів.
Відсутність табло на вулицях дещо зменшить швидкість зростання готівкового курсу.
На відміну від минулих фінансових криз, цей рукотворний тож будуть свої особливості.
В багатьох вояк мільйони гривень на картках лежать.
Паливо для девалу є.

не будуть люди обнуляти рахунки - й раніше не обнуляли, й зараз не будуть... хіба що дуже маленький прошарок форумчан ;)

а воякам навіщо гроші обмінювати? їм штрафи ТЦК не загрожують :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6047
З нами з: 29.09.19
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:08

  SAndriy1 написав:
  Bobua написав:
Отже, якщо громадянин ... не оновить свої дані про реальну адресу, спочатку до нього застосують штраф у вказаній сумі – мінімально 17 тисяч грн


От припустімо з 10млн і досі невійськових -- лише 5млн такі злякані, що не дадуть дані навіть і онлайн.
І ще мине 2-3міс до стягнень.
Але то буде всього 5млн*17тис=85млрд.грв. Ледь більше 2млрд$.

Втім, також впаде й імпорт. Бо з арештованими рахунками щось дороге так просто не купиш...
А це додатковий чинник посилення гривні.

Просто новий прошарок багатих людей під назвою ТЦК стане ще багатшим :mrgreen:
раніше були бандюки, бізнесмени, прокурорські і тд
на курс вплине зупинка багатьох підприємств - у нас сьогодні заяви на звільнення написали всі чоловіки. Сказали, що посидять декілька місяців вдома, а там видно буде

от прям всі-всі? чи всі, хто не має відстрочки?

й що у вас сталося на фірмі - всіх повістки роздали?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6047
З нами з: 29.09.19
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1405 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:12

  Hotab написав:moveton
Гроші треба не тільки на життя в норі, а і на оплату (зараз чи потім) чималих штрафів.

Звільняються не для того, щоб щось оплачувати.
Прораб
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 02.03.19
Подякував: 592 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:22

  Прораб написав:
  Hotab написав:moveton
Гроші треба не тільки на життя в норі, а і на оплату (зараз чи потім) чималих штрафів.

Звільняються не для того, щоб щось оплачувати.

Ааааа, ну добре. А далі через Тису? Чи куди ?
Ви згодні жити зі штрафами, арештами авто, хати? Обнулом водійської ліцензії? Невиіздний за кордон (не зараз, а і потім).
Чи все ж у вас трішки є усвідомлення, що рано чи пізно всі штрафи з усіма пенями і профіітом ДВС сплатити доведеться?
Hotab
 
Повідомлень: 12302
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:28

  Hotab написав:Чи куди ?

У 21 столітті основний пріоритет життя та свобода людини. Наче на майдані виступали саме за це, мабуть, забулося. Кожен вирішить, що він робитиме зі своїм життям самостійно, шанувальників кріпацтва це не стосується. Світ великий.
Прораб
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 02.03.19
Подякував: 592 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:36

Прораб

У 21 столітті основний пріоритет життя та свобода людини.


Ну тут як сказати. Життя життю «рознь»
Якщо треба сидіти кілька років в хаті не виходячи на вулицю (добре якщо є віддалена робота і гроші) ) , і накопичувати штрафи, які і після війни нормального життя не дарують, то нах таке життя. Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.
Hotab
 
Повідомлень: 12302
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:45

  Hotab написав:Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.


Hotab, в тебе талант щодо мобілізаційної агітації :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 8289
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1840 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:56

  Bobua написав:
Бо з арештованими рахунками щось дороге так просто не купиш...

Так за готiвку будуть купляти, або карткою дружини/родичiв
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 630
З нами з: 02.07.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 21:58

  UA написав:
  Hotab написав:Тим більше що ТЦК шукає зовсім не 5 млн всіх наявних. А лише 0.5. І далеко не всі 0.5 навіть на нуль потраплять. А ті хто навіть потраплять, не обовʼязково всі загинуть. Але очі у страху великі, тут що є то є.


Hotab, в тебе талант щодо мобілізаційної агітації :mrgreen:

І це ще по пʼяткам не стріляв
Hotab
 
Повідомлень: 12302
З нами з: 15.02.09
Подякував: 344 раз.
Подякували: 2235 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 22:07

  Hotab написав:попросите путіна. Він скаже кадирці вам оплатити.
Це якщо буде по-вашому і заховаються всі, як і ви. І держави не стане.
А якщо буде по-моєму, то «ви» будете довго розраховуватись за свою слабкодухість. Ну або вам через Тису. Вона списує борги.

У меня плохие новости, для всех тех кто думает что можно просто так забрать у людей свободу, и навязать какие-то долги
Феодал
 
Повідомлень: 475
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11419114201142111422>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3417, 3418, 3419
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34186 36900732
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2024 19:00
ihorkyiv
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13240272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23185815
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3967)
13.05.2024 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.