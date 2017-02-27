тоді все сходиться, до 42.9375 Успішний успіх
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лип, 2024 13:54
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:39
Думаю! Дію! То може розБагатію!©)))
Саме так!
Але це ті депо, які "під 18%"
А ті, що "під 16%", то до 42,33 успішний успіх))
Але, не відомо, який курс буде вже за місяць/два?
Тож, якщо курс не зросте до 42, то я мабуть, "признаюсь" скільки відсотків скирди в мене на гривнедепо
Хоч і так з моїх повідомлень видно, що далеко більше ніж 50% є в гривнедепо!
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Чогось готівка столиці трохи здуріла, світить 41.13 на 41.15.
Хочеться запитати, чого так взлетів прийом?
Був прийом долара в п'ятницю 40.98, а що трапилось за ці 2 дні?
Чому стало 41.13?
15 копійок зростання при незмінному міжбанку?
Про що дізнались гравці ринку, що їх змусило так задерти прайси?
Попит попер???
Питання до форумчан, так що нас завтра чекає на Міжбанку?
Зростання? Боковик? Падіння?
Ваш вибір?
Додано: Нед 14 лип, 2024 15:29
somilitark
Сьогодні ж свіжа новина пройшла, уважні помітили: У долярчика грн-депо закінчуються.
Додано: Нед 14 лип, 2024 15:44
ДумайТЕ!©)))
Додано: Нед 14 лип, 2024 16:32
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Так.
Залишу лише частину (300-400Кгрн) на ремонт квартири під оренду.
Залишилась справа лише за малим - вижити і звільнитись з рабства...
Але, ще як мінімум, до жовтня цього року треба "гребсти на галерах під звуки вибухів снарядів і КАБів"
|