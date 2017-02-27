Додано: Суб 05 лип, 2025 12:13

timbraidmail написав: Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда? Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?

США багато років і десятиліть витісняли з своєї території виробництво всього, що тільки можливо. Основним товаром, на який там були орієнтовані і який активно розвивали - трежурки, безпосередньо долар (для реалізації обох долар мав бути міцним і дорогим), "інформаційні послуги" і акції технологічних гігантів, головним продуктом яких були мрії і обіцянки. Зараз в світі склалася ситуація, коли великої ваги і попиту набувають саме механізми, техніка, ракети, снаряди, міни, форма, берці, мясо, зерно і тд. Більшість цього всього виробляється у всьому світі, США не монополісти, а американський борг і долар, через відомі всім події і персони, втратили авторитет. Щодо мрій і казок, потреба в них значно зменшилася, крім того, сформувалася конкуренція і США втратили і тут. Тому їх держборг став відчутно ризикованим і торговий і платіжний дефіцит стали проблемою. Але зараз Вашингтон не особливо має простих і дієвих механізмів їх вирішити.Митна угода з Китаєм - це перемога Китаю, Вєтнам теж не перемога США а передумова значної інфляції, а що буде 9 липня не знає ніхто. Сировинні угоди - іграшки для Донні, як минулорічні наші безпекові угоди - іграшки для регента. Левова частка рідкісноземельних металів видобувається в Китаї і припинивши експорт на певний період, Піднебесна відправила в нокаут економіки всіх інших країн (особливо США). Трамп зразу ж підписав з Китаєм угоду і заволав на весь світ, що електроавтомобілі - це повний непотріб і Маска треба вислати в ПАР.ЄС буде якийсь час купувати озброєння в США, але в рази більше зусиль прикладається на розвиток власного виробництва і скоро не тільки Франція стане конкурентом для Вашингтону на світовому ринку озброєнь. Фундамент для європейської валюти значно кращий зараз.Та попри все, ойро і бакс є тими інструментами, які не можуть вічно і безперервно дорожчати чи дешевшати. Корекція євро напрошується і проглядається. Мабуть почнеться вона вже наступного тижня. А от куди пара повернеться чи до 1,15 чи до 1,13? Після цього євро продовжить шлях до 1,2х а долар стане ще дешевшим...