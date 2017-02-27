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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11919119201192111922>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 20
40,00-40,50
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45,50-46,00
5%
1
Більше 46,00
5%
1
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:54

  UA написав:Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс..

Вы слишком переоценивает свои силы
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:13

  Сибарит написав:
  UA написав:Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс..

Вы слишком переоценивает свои силы

Можливо.
Зробивши відповідні висновки на фін. кризі ще кінця існування ссср, подальші пять фінансових криз пройшов без втрат.
В елітарному клюбі постраждалих вкладників на цьому ресурсі мене хтось читав?
Те що в фінансових питаннях не можна переоцінювати власні здібності цілком згоден.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:34

  flyman написав:
  ihorsic написав:Як виглядає олень який взяв в понеділок долар на максимумі? Це Я!

оленем будеш якщо його продаси передчасно, історично курс долара відносно гривні росте постійно, хоча бувають відкати


олень, це ти
лізеш з порадами


коли потрібна гривна-можна продати,
чекати на твій вчасний момент-це маячня :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:10

  UA написав:Зробивши відповідні висновки на фін. кризі ще кінця існування ссср, подальші пять фінансових криз
пройшов без втрат.
Яким чином?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 04:17

  asti написав:
  UA написав:Зробивши відповідні висновки на фін. кризі ще кінця існування ссср, подальші пять фінансових криз
пройшов без втрат.
Яким чином?

як варіант - не було, чого втрачати :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:13

  timbraidmail написав:Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?

США багато років і десятиліть витісняли з своєї території виробництво всього, що тільки можливо. Основним товаром, на який там були орієнтовані і який активно розвивали - трежурки, безпосередньо долар (для реалізації обох долар мав бути міцним і дорогим), "інформаційні послуги" і акції технологічних гігантів, головним продуктом яких були мрії і обіцянки. Зараз в світі склалася ситуація, коли великої ваги і попиту набувають саме механізми, техніка, ракети, снаряди, міни, форма, берці, мясо, зерно і тд. Більшість цього всього виробляється у всьому світі, США не монополісти, а американський борг і долар, через відомі всім події і персони, втратили авторитет. Щодо мрій і казок, потреба в них значно зменшилася, крім того, сформувалася конкуренція і США втратили і тут. Тому їх держборг став відчутно ризикованим і торговий і платіжний дефіцит стали проблемою. Але зараз Вашингтон не особливо має простих і дієвих механізмів їх вирішити.

Митна угода з Китаєм - це перемога Китаю, Вєтнам теж не перемога США а передумова значної інфляції, а що буде 9 липня не знає ніхто. Сировинні угоди - іграшки для Донні, як минулорічні наші безпекові угоди - іграшки для регента. Левова частка рідкісноземельних металів видобувається в Китаї і припинивши експорт на певний період, Піднебесна відправила в нокаут економіки всіх інших країн (особливо США). Трамп зразу ж підписав з Китаєм угоду і заволав на весь світ, що електроавтомобілі - це повний непотріб і Маска треба вислати в ПАР.

ЄС буде якийсь час купувати озброєння в США, але в рази більше зусиль прикладається на розвиток власного виробництва і скоро не тільки Франція стане конкурентом для Вашингтону на світовому ринку озброєнь. Фундамент для європейської валюти значно кращий зараз.

Та попри все, ойро і бакс є тими інструментами, які не можуть вічно і безперервно дорожчати чи дешевшати. Корекція євро напрошується і проглядається. Мабуть почнеться вона вже наступного тижня. А от куди пара повернеться чи до 1,15 чи до 1,13? Після цього євро продовжить шлях до 1,2х а долар стане ще дешевшим...
orest
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:14

  asti написав:
  UA написав:Зробивши відповідні висновки на фін. кризі ще кінця існування ссср, подальші пять фінансових криз
пройшов без втрат.
Яким чином?

Если бы оно шо-то написало в 1998 по этому поводу то да ,
гуру,
а сейчас это "вилами по воді" ,воно мурло ютубноє
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:51

  UA написав:
  Visky написав:Realist Ситуація така, що НБУ тримає більш-менш курс неринковими інтервенціями, а на інфляцію практично "забив", заморозивши ставку у період інфляційного злету

Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів .
Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі.
Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс..
Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.
Після того, як я декілька років судився з фондом, пройшовши 3 суди, а ті навіть тягнули з виконанням рішення суду до виконавчої, попросивши туди не звертатися, збрехавши, що самі виплатять, я - за прокуратуру, хай потрусять клоаку, фондарів - до відповідальності!
Яка паніка за фонд у війну? Мабуть така ж, як за "дефолт"
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ви - просили , атб - зробили, відкрили в 15 хв від мене . Тож хто там казав про сснікерс в АТБ за 40 грн ? https://ibb.co/5WFzz4RF
Рахуйте по атб кажете було по 30 ? -47,7 ( зараз ) = 17,7грн .
в магазині порід як на ціннику без знижки . Знижка то таке.
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 17:29

  Успіх написав:
Але це все дрібниці/дурниці порівняно з цінами на цьогорічні фрукти! :lol:
Полуницю/черешню/малину/чорницю/абрикос і т.п. - можна брати за дві щоки! :mrgreen:
це блін не фрукти а ЯГОДИ : черешня 120-145, ( норм ціна) вишня 135, полуниця 135, . Фрукти це: персики абрикоси мандарини апельсини ( цитрусові) А цьогорічних яблук і груш ще нема, не сезон ще. Інша справа що ягоди переважно вони не смачні бо не достиглі , але то питання друге.
Снікерс не залежить від сезону та врожаю, тому більш обєктивний так там аже 26% какао , але то таке . Якщо що я не рекомендую снікерс , тільки протеїнові батончики з вмістом білку 50% і більше .
yama
 
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