_hunter написав:Во-вторых: а смысл Штатам второй раз на те же самые грабли наступать?..
А какой был смысл наступать первый раз? Когда бизнес ищет выгоду, он ее ищет сегодня и сейчас, совершенно не задумываясь о геополитических последствиях. Регулированию в свободном мире это поддается плохо.
flyman написав:Але демографія в Китаю показує опівнашосту, і ще купа інших не так би сказати "позитивних моментів для росту економіки і могутності", так що не дуже анонуйте на Китай який "стратегічно перемагає" (ще не вистаяає для переконливості "завжди")
ИМХО я в найближчі роки очікую, що Індія повторить шлях росту Китаю
В якому плані? Там же давно заутсорсено що тільки можна, підуть індуси з колцентрів на заводи крутити гайки?
_hunter написав:Во-вторых: а смысл Штатам второй раз на те же самые грабли наступать?..
А какой был смысл наступать первый раз? Когда бизнес ищет выгоду, он ее ищет сегодня и сейчас, совершенно не задумываясь о геополитических последствиях. Регулированию в свободном мире это поддается плохо.
Именно: в тот раз просто не думали во что оно _может_ вылиться через десятилетия. Сейчас об этом знают. Да и срок будет сильно меньше. Почему "поддается плохо"? -- Трамп тот же Тему похоронил одним указом. Кук сейчас тоже вполне так судорожно мечется пытаясь выход найти...
yama написав:, Невеликими злитками по 5 г щоб потім було зручно здавати, А валютних гойдалок на яких можна заробити по-моєму вже немає якщо вже в таке гратися то тоді треба йти в крипту, Там коливання більші.
А яка маржа на 5 г золотих злитках? На який період часу є сенс купляти?
Просто відкривайте графік/ таблицю цін на золото за останніх 10 років і дивіться на Скільки воно виросло , на фоні цього росту спред=маржа банків чи обмінників ховається. Я десь давно порівнював що при рості ціни в доларів в три рази спред навіть в 20% не такий вже й великий . Для таких питань ідеально підходить gpt чат. https://ibb.co/cKxMC4sw От реальні ціни від нормальної обмінки https://ibb.co/8nZ078PK Це троха оффтоп , але це ж не для спекуляції, а для збереження та довгострокових інвестицій
Загальні висновки Ціна золота в доларах США зросла майже в 3 рази за останні 10 років (≈ +191 %). Спреди для 5-грамових злитків в Україні дуже високі — здебільшого 10–20 %, іноді більше (як у наведеному прикладі ≈ 21 %).
генератор текстів Наскільки він правий порівнюйте з скріншотами реальних пропозицій вище . Продаж чорний ринок по 125,7 покупка по 109 це прямо найгірший спред , а якщо краще то покупка 111 доларів за грам на чорному ринку ну ок на сірому , бо не кримінальний
yama написав:, Невеликими злитками по 5 г щоб потім було зручно здавати, А валютних гойдалок на яких можна заробити по-моєму вже немає якщо вже в таке гратися то тоді треба йти в крипту, Там коливання більші.
А яка маржа на 5 г золотих злитках? На який період часу є сенс купляти?
Просто відкривайте графік/ таблицю цін на золото за останніх 10 років і дивіться на Скільки воно виросло , на фоні цього росту спред=маржа банків чи обмінників ховається. ...
Загальні висновки Ціна золота в доларах США зросла майже в 3 рази за останні 10 років (≈ +191 %). ...
А Вы уверены, что оно еще вырастет в цене раза в ТРИ в перспективе, напр., десятилетия?!; не получится как с покупками новостроев в 2006-2007-ых гг., мол, "будет еще дорожать", можно покупать в ипотеку?
Миша-клиент написав:А Вы уверены, что оно еще вырастет в цене раза в ТРИ в перспективе, напр., десятилетия?!; не получится как с покупками новостроев в 2006-2007-ых гг., мол, "будет еще дорожать", можно покупать в ипотеку?
Міша, "нє получітся" )) просто загугли на скільки виросла ціна золота за 10, 20, 30, 40, і тп років... навіть якщо ВДРУГ станеться десятиліття падіння золота, довгострок начебто зрозумілий... тут лише одна проблема - що наше життя не настільки довгострокове (( тобто якщо це спадщина дітям/внукам - золото топчик... а якщо "для себе" то хз, імхо треба шукати інші варіанти...