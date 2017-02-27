RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:53

Це все Пишного робота?

Binance зупиняє виведення коштів на картки для користувачів з України з 29 грудня 2025 року

Найбільша криптовалютна біржа світу розіслала користувачам в Україні важливе попередження.

Платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг. Найболючіша зміна для користувачів — тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.
3
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:04

  Faceless написав:Невже корупціонери перейшли на гривню? Це позитив :mrgreen:

Так супервыгодные и, что особенно коррупционерам важно, без финмона, военные ОВГЗ только в гривне. Вынужденный шаг :oops:
3
8
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:48

Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 13:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

emeta написав:Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
опіздав ;)
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:44

  Shaman написав:на міжбанку особливого руку немає - курс з 42,14 піднявся до 42,31.

а от грошей стає все більше - безготівкова гривня (банківська ліквідність) сягнула вже 975 ярдів грн. може цього року дійдемо до 1 трлн? :shock:

виявляється 1 трлн грн подолали вже вчора :oops:

бюджет 29 грудня вкинув 62 ярди грн, а інтервенції склали лише 156 млн дол/6,6 ярди грн й безготівка сягнула 1 031 ярд грн.

цікаво, що відбулося сьогодні - бо курс так мляво піднявся з 42,31 до 42,40. завтра подивимось.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:18

  emeta написав:Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?

было бы на шо купить , одесским акцентом
