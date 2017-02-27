|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 гру, 2025 10:53
Binance зупиняє виведення коштів на картки для користувачів з України з 29 грудня 2025 року
Найбільша криптовалютна біржа світу розіслала користувачам в Україні важливе попередження.
Платформа змінює правила роботи з фіатними каналами та призупиняє надання низки послуг. Найболючіша зміна для користувачів — тимчасова зупинка прямого виведення коштів на банківські картки.
3
2
-
3
8
Додано: Вів 30 гру, 2025 11:48
Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:12
emeta написав:Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
опіздав
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:44
Shaman написав:
на міжбанку особливого руку немає - курс з 42,14
піднявся до 42,31
.
а от грошей стає все більше - безготівкова гривня (банківська ліквідність) сягнула вже 975
ярдів грн. може цього року дійдемо до 1
трлн?
виявляється 1 трлн грн подолали вже вчора
бюджет 29 грудня вкинув 62
ярди грн, а інтервенції склали лише 156
млн дол/6,6
ярди грн й безготівка сягнула 1 031
ярд грн.
цікаво, що відбулося сьогодні - бо курс так мляво піднявся з 42,31
до 42,40
. завтра подивимось.
2
4
5
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:18
emeta написав:
Так когда сливать валюту, господа?
В этом году или уже в следующем?
было бы на шо купить , одесским акцентом
