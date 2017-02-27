Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 кві, 2026 16:25
dimo_0n написав:
Сейчас стройка таунхаузов на "необстреливаемых" территориях(даже не западная) дают 20-30% по году....
Зараз - може й дають....
Але два рази , в 2008 і в 2013 вони ДАВАЛИ МІНУС
В 2008 я збудував 800м2 під продаж , не встиг продати до червня 2008 по 1200 і вже в 2009 продавав по 600
В 2013 мав на продаж 1200 м2 , які замість по 900 - продав по 700...
А т коли це все поступово починалось в 2005 - то виглядало так само як зараз Вам виглядають акції....
Тому ще раз
Мій капітал з 1997 по 2027 зріс в ТРИСТА разів (по цифрам, але якщо врахувати інфляцію то в 10 разів )
А тепер Ви подивіться скільки Вам треба перекладати долари в долари щоб їх стало в 300 разів більше.
Додано: Вів 21 кві, 2026 16:46
budivelnik написав:
Зараз - може й дають....
так я саме це написав)) Що все це - тимчасово, але варіант заробити трохі більше ваших 12% - таки існує. Та не лише в будивництві ))
budivelnik написав:
Мій капітал з 1997 по 2027 зріс в ТРИСТА разів (по цифрам, але якщо врахувати інфляцію то в 10 разів )
Глянул бы расчеты, но поверю - наслово. итого за 30 лет +1000%. или 33%\год. Отличный результат... Только с последними цифрами в 12% это стагнация уже настигла? Бизнесс вышел на плато и дальше развиваться некуда? Да дело в принципе ваше. Главное что вас все устраивает.
budivelnik написав:
А тепер Ви подивіться скільки Вам треба перекладати долари в долари щоб їх стало в 300 разів більше.
Мне не нужно 300 раз перекладывать. Зачем мне это? Меня устраивает 12-15% в долларе, в другой юрисдикции. Все что выше - приятный бонус. Лет через 20, меня скорее всего устроят 4-5%\год в твердых активах под юрисдикцией нормальной страны, а не воровского клана, который может отобрать любой заинтересовавший их бизнесс силовиками....
Додано: Вів 21 кві, 2026 17:00
Shaman написав:
ваш графік показує що? зростання Амазону? вгадали з інвестиціями. але подивимось за кілька років.
А це ж ви в іншої темі в прошлому році мене підкалували тим самим, аккурат як Трамп тарифи підняв? А я казав -подивимось по кінцю. Було? Ну ось вам прошлий рік в першому скрині вишче.
Вгадав? Ну як сказати... Перши 2 роки я топтався майже в нулі, поки набивав шишаки, хапав "акції блогерів", ФОМО, ТРЕНДИ.... Потім став більш консервативним, перестав гнатися за всім підряд. Та почало щось виходити.... Щось типу 10К годин потрачених на якусь справу - роблять тебе більш обізнаним, ніж натовп.
Я ж не кажу, шо ви неправий. Я кажу - що є альтернативний варінт паркування капіталу, який може приносити ті самі гроши, з меньшим гемором. Хто дасть гарантію, що завтра будівельніку на його склади не прилетить? Хто дасть гарантію, що не зайдуть силовіки та не відіжмуть те, що він будував 3 десятка своїх років? Кожен сам вибирає свій ризик\дохідність. Тому я кажу ровно зі свєї "колокольні". 12%\рік в грн робити бізнесс, або вкласти в ті самі ОВДП під 18 як було? Ну кожен сам собі...
Додано: Вів 21 кві, 2026 17:06
dimo_0n написав:
...
Кожен сам вибирає свій ризик\дохідність. Тому я кажу ровно зі свєї "колокольні". 12%\рік в грн робити бізнесс, або вкласти в ті самі ОВДП під 18 як було? Ну кожен сам собі...
головне - дохідність від бізнесу не дорівнює маржинальності продажів.
а дохідність 35% - це коли ви зафіксували та вишли в кеш- а доки - це цифри на екрані. й цікавий показник - це цифра за 10 років..
сперечався з вами не я...
