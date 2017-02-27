Додано: Вів 21 кві, 2026 17:00

Shaman написав: ваш графік показує що? зростання Амазону? вгадали з інвестиціями. але подивимось за кілька років.

А це ж ви в іншої темі в прошлому році мене підкалували тим самим, аккурат як Трамп тарифи підняв? А я казав -подивимось по кінцю. Було? Ну ось вам прошлий рік в першому скрині вишче.Вгадав? Ну як сказати... Перши 2 роки я топтався майже в нулі, поки набивав шишаки, хапав "акції блогерів", ФОМО, ТРЕНДИ.... Потім став більш консервативним, перестав гнатися за всім підряд. Та почало щось виходити.... Щось типу 10К годин потрачених на якусь справу - роблять тебе більш обізнаним, ніж натовп.Я ж не кажу, шо ви неправий. Я кажу - що є альтернативний варінт паркування капіталу, який може приносити ті самі гроши, з меньшим гемором. Хто дасть гарантію, що завтра будівельніку на його склади не прилетить? Хто дасть гарантію, що не зайдуть силовіки та не відіжмуть те, що він будував 3 десятка своїх років? Кожен сам вибирає свій ризик\дохідність. Тому я кажу ровно зі свєї "колокольні". 12%\рік в грн робити бізнесс, або вкласти в ті самі ОВДП під 18 як було? Ну кожен сам собі...