Додано: Вів 21 кві, 2026 21:11

M-Audio написав: інфляція не тільки перекачує гроші від населення і бізнесу до держави, але ще й створює фальшиву базу для оподаткування.

1 Будь який податок/збір - ВИКАЧУЄ ГРОШІ з Бізнесу2 При цьому, це було б не страшно , якби ВИКАЧАНІ гроші з БІЗНЕСУ- ВКАЧУВАЛИСЬ в те що створить додаткові гроші3 Також НЕ найгірший варіант - коли Держава вкачує стільки ж скільки ВИКАЧАЛА..4 А от ІНФЛЯЦІЯ - це випадок КОЛИ ВИКАЧАТИ треба більше ніж повернеш назадА так як капітал це кров Бізнесу, то ПОСТІЙНЕ ВИКАЧУВАННЯ без повернення назад - грозить ЗНЕКРОВЛЕННЯМ економіки.ПСповірте що сценарій не те що РЕАЛІСТИЧНИЙ , він навіть РЕАЛЬНО ІСНУЮЧИЙ сьогодні..НаприкладВчора прийшов лист з податковоїВнаслідок того що середня зарплата 27000 , а ваша середня по підприємству нижча, рекомендуємо підняти зарплату бо це дохід ЗБРОЙНИХ СИЛ....А з іншого боку- Держава прийняла рішення ОБМЕЖИТИ торгову націнку на тютюнові вироби до 5%З другого боку- Держава прийняла рішення максимально перевести розрахунки через термінали ( і забула знизити еквайринг який сьогодні 1,5%)І на моє резонне запитанняЯкщо при продажі на 1 млн грн тютюнових виробів( це приблизно 7000-8000 папчок цигарок) - націнка 50 000 грн , з якої 15 000 еквайринг , і з 35000 які залишились треба забрати ще 7700 ЄСВ - 27300 залишилось і ще ж повинні бути якісь витрати електроенергія, оренда і так далі.... То на питанняМожеТруси-ХрестикАбо націнку відпустітьАбо листів не пишітьНіхто відповіді не давППСДо речі, ніхто в обл Податкових і обл Адміністраціях не міг навіть уявити , що така дурниця як обмеження націнки + створення системи коли всі податки (Акциз, ПДВ, місцевий Акциз) платять виробники - просто заріже місцеві бюджети , які формуються з ПДФО і місцевого Акцизу - бо всі платежі залишаться в центральному Бюджеті...Ще парочка таких рішень по наприклад паливу, алкоголю... і все, на місцевому самоврядуванні можна ставити хрест , бо за всіма коштами треба буде як за совка направляти ходока в центр.