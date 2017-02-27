Shaman написав:технічно до 45 не дійшло, зупинились 44,995. але стрибок за два дні помітний. якщо деякий час курс рухався біля долар - 44, євро - 51. але схоже ми перейшли на наступний рівень долар - 45, євро - 52. питання чому НБУ вирішив так підняти, що прийняв до уваги?
але треба пам'ятати - попереду третій квартал. надходження доларів має збільшитися. чи буде відповідно зменшення курсу долару в цьому періоді - подивимось.
всі чекали сезонного зниження, а от щоб такі розумні більше не чекали
Shaman написав:технічно до 45 не дійшло, зупинились 44,995. але стрибок за два дні помітний. якщо деякий час курс рухався біля долар - 44, євро - 51. але схоже ми перейшли на наступний рівень долар - 45, євро - 52. питання чому НБУ вирішив так підняти, що прийняв до уваги?
але треба пам'ятати - попереду третій квартал. надходження доларів має збільшитися. чи буде відповідно зменшення курсу долару в цьому періоді - подивимось.
всі чекали сезонного зниження, а от щоб такі розумні більше не чекали
Ринок пішов проти натовпу, здається на валютний ринок прийшли криптоінвестори)))) Там така фігня постійно, усіх бриють проти тренду)))
vitaxa2006 написав:Хлопці, а на якій позначці зупиниться курс гривні до бакса? Ну, маю на увазі, чи є якийсь проміжний супротив, типа 50 грн/$, ну ви зрозуміли? Чи тут неконтрольоване падіння, до 100 грн ?
середньорічний 45, починали з колядками з 42, то під ялинку 48
Під ялинку краще 50, буде дуже зручно рахувати та переводити долари у гривні.
vitaxa2006 написав:Під ялинку краще 50, буде дуже зручно рахувати та переводити долари у гривні.
Не не, попозже. "Все знают", что рост идёт после НГ. Если эту тему на этот январь отмотать, можно этих знающих и по никам перечислить. Или имеется в виду, что в январе с 50 подскочит до 150? Может и так
Shaman написав:технічно до 45 не дійшло, зупинились 44,995. але стрибок за два дні помітний. якщо деякий час курс рухався біля долар - 44, євро - 51. але схоже ми перейшли на наступний рівень долар - 45, євро - 52. питання чому НБУ вирішив так підняти, що прийняв до уваги?
але треба пам'ятати - попереду третій квартал. надходження доларів має збільшитися. чи буде відповідно зменшення курсу долару в цьому періоді - подивимось.
всі чекали сезонного зниження, а от щоб такі розумні більше не чекали
Ринок пішов проти натовпу, здається на валютний ринок прийшли криптоінвестори)))) Там така фігня постійно, усіх бриють проти тренду)))
декілька разів це обговорювали, але все одно пишуть. ви всі згадуєте часи вільного курсоутворення. оастанні клька років правила змінилися - до 50% продажів на міжбанку формує НБУ - тому курс буде такий, який встановить НБУ. й ці правила будуть діяти, поки є допомога й цей структурний дефіцит.
єдине, що НБУ декларує, що враховує ринкові тенденції, але які й як - загадково мовчить. при об'ємі продажу 50% - це нелегка справа - тому НБУ слідкує за якимось своїми внутрішними оцінками. й до речі, часто курс рухають після 15:00 - це коли окрім НБУ продавців взагалі немає - тобто взагалі прямий вплив. тому якщо курс рухнувся - то це справа НБУ - ми можемо лише гадати, що є причиною. відповідно до сказаного такі фактори - надали, не надали допомогу - насправді не впливають. натовп - взагалі не впливає.
Shaman написав:відповідно до сказаного такі фактори - надали, не надали допомогу - насправді не впливають. натовп - взагалі не впливає.
Якраз зараз і спостерігаємо максимальний вплив чиннику НЕ НАДАЛИ. Надані 2,8 млрд євро - це стара програма, по якій нарешті виконали законодавчі вимоги. Нічого з затвердженого і погодженого нового ще не виділено бо не виконуються політичні, законодавчі і економічні вимоги стабілізації економіки і виводу "хитрожопих" з тіні. ЗВР вже чотири чи більше місяців поспіль впевнено і відчутно зменшується. Ресурсів для закупівлі критичного імпорту стає все менше. Їх доводиться економити, курс зараз - наслідки економії. Щодо натовпу то він ніколи не впливав хіба у вигляді багатомільярдних перерахувань коштів заробітчан, які зараз суттєво скоротилися, якщо память не зраджує то з 6-7 млрд до ледь 3 млрд в рік. Основні покупки валюти на чорному готівковому завжди робили злодії. Раніше ті хто розкрадали бюджет а зараз мародери. Але теперішня ситуація з курсом має негативний вплив, якого завжди уникав Регулятор - сприяння і так динамічному процесу інфляції і підрив внутрішніх запозичень, адже з таким курсом відсотки по ОВДП стають нецікавими. І ми можемо отримати як дефіцит зовнішніх запозичень, так і біду з запозиченнями на внутрішньому ринку. А якщо ще зараз "любителі простих рішень" поріжуть критичності підприємствам і почнуть забирати і так гостродефіцитних працівників, то і стаття у вигляді сплати податків також обвалиться. Логічно припустити, що девальвація скоро зупиниться і ми навіть побачимо певне зміцнення грн (якщо це не чергова спроба обвалити економіку і тил).
Азія розвивається дедалі швидше і наполегливо "тягне ковдру на себе". І це вже не лише Китай, але й Індія, Індонезія та навіть "соціалістичний" В’єтнам. Так, азійські "комуністи" стають поступово багатшими за західних "капіталістів". Саме Гонконг, який хоч і є у складі КНР, але має окрему юрисдикцію, вийшов на місце головного фінансового центру світу, випередивши Швейцарію. І все тому, що саме через Гонконг проходять транзакції між материковим Китаєм та західними країнами. Boston Consulting рекомендує також приглядатися до Бразилії з Мексикою у Південній Америці, до Саудівської Аравії з ОАЕ у Перській затоці, а також до Нігерії. Бо саме ці країни, після Китаю та Індії, до 2030 року, як пророкують фінансові аналітики, набудуть найбільше багатства завдяки своєму технологічному та економічному розвитку. https://www.unian.ua/economics/other/ba ... 08611.html