Додано: Вів 16 чер, 2026 22:51

budivelnik написав: Де справедливість? Де справедливість?

budivelnik написав: Тому ще раз

Не тягніть ковдру на себе, бо в тих хто працюють на загальній системі вже фаберже голі...... Тому ще разНе тягніть ковдру на себе, бо в тих хто працюють на загальній системі вже фаберже голі......

budivelnik написав: різні там емоційні вкиди про взяточників і так далі в кількості 10 000 осіб... тонуть в наявності 200 000 айтішників з доходом в 100 000 грн/місяць і податком з цього доходу в 6000 грн..... різні там емоційні вкиди про взяточників і так далі в кількості 10 000 осіб... тонуть в наявності 200 000 айтішників з доходом в 100 000 грн/місяць і податком з цього доходу в 6000 грн.....

budivelnik написав: З точки зору 10 млн платників на загальній системі - між легально працюючими єдиноподатниками і злодіями/олігархами - різниці в абсолютній сумі вкраденого - немає.

Одні недоплатили 100 млрд але 200 000 осіб

Другі вкрали 100 млрд але 10 000 осіб

а заплатили цих 200 млрд - працівники на загальній системі З точки зору 10 млн платників на загальній системі - між легально працюючими єдиноподатниками і злодіями/олігархами - різниці в абсолютній сумі- немає.Одні недоплатили 100 млрд але 200 000 осібДругі вкрали 100 млрд але 10 000 осіба заплатили цих 200 млрд - працівники на загальній системі

Я выше уже писал. С определённой точки зрения она есть. С остальных нет. Но системы, которую справедливой назовут все, просто не существует.Кто тянет-то? Типичный ФЛП (конечно, тот, который реально работает, а не для бюджетного распила) - это исключительно донор для окружающих. И это даже не какой-то закрытый клуб. Если на общей системе и зарплате так ужасно, так присоединяйтесь, раз тут мёдом намазано.Да радоваться надо, если так. Что всё ещё есть люди, которые из за рубежа привлекают сюда больше денег, чем здесь разворуют (ой, сомневаюсь. С воровством у нас гораздо лучше). А они ещё и какие-то налоги с этого платят. В принципе, кое-кто уже начинают понимать. Давно уже не слышал рассуждений: "Пусть те айтишники хоть все валят. В экспорте по сравнению с металлургами пигмеи, а налогов совсем слёзы".Надеюсь, что так пролетарски думают всё таки не все. Но действительно демагогическая точка зрения, что украл, что якобы (потому, что не от закона, а от субъективной хотелки) недостаточно заплатил налогов - всё едино, распространена (и тут суже дискутировали) и раздувается. И это одна из причин (или признаков) почему тут так так плохо. Тут ключевой момент вообще не в суммах, а в том, что законно работающие - это, оказывается, воры. Предлагаю подумать кому она выгодна.