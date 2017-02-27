Додано: Вів 16 чер, 2026 22:57



законно работающие - это, оказывается, воры. Предлагаю подумать кому она выгодна.





Але ж ви продовжуєте топити (чи я щось прозівав?) що умовний пан yama красавчік що поклав на всіх і отримує в кріпті із-за кордону , і заправляється на підзаборних бочках (бо там дешевше) щоб максимально не платити жодних податків. Чи ваша думка вже інша? Виключно для верифікації 😅Прєдлагаю подумати, що градація не «чорне-біле» : вор і найчесніший. Що чесно працюючий і не сплачуючий подати - це теж вор. Але у тих, хто в цей загальний котел кидає. Бо з котла їдять всі. А отже і кидати треба всім.А від того, що умовний Яма не такий поганий, як медвежатник по квартирним крадіжкам, він раптом не стає чесним. Просто в градації негідників не найгірший. Але все одно кондом.І ще одне .. Аргументи типу «а стане краще якщо він взагалі виїде і не буде взагалі тут витрачати» теж слабенькі. Бо виїхати треба теж «кудись». А там теж хочуть податки, і часто не менші. А там де менші, то або тимчасово, або жити там не дуже то і хочуть. Тому не треба тут нікого подумки шантажувати «або стільки, або ніскільки». Давайте «ніскільки». Або все ж «як всі».