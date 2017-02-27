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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 чер, 2026 11:22
smdtranz написав:
а тем временем евро/долл ушел на 1% вниз, и завтра наверное нал увидим в районе 51.5
ну или доллар по 45+
на міжбанку знизився євро. гадаю значно вище 45 дол поки пускати не будуть...
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