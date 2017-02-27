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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12123121241212512126
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 14:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Я справді переконаний, що це зажирно, коли 0,1% працівників отримує близько 10% фонду зарплат.
з цього місця давайте з цифрами
Є 12 млн офіційно працюючих з середньою по країні в 30 515 грн.
Проводимо арифметичну операцію
12 000 000 * 30 515 =366,6 млрд грн
Тепер беремо Ваші дві групи топчиків з Вашими цифрами
74 500 * 131 000 + 14 200 * 648 000=18,96 млрд
Це точно не 10%... це всього навсього 5% і ці 5% фонду оплати отримує 0,7% отримувачів...
Якби
10% які отримують 0,1%
далеко не тотожно
5% які отримують 0,7%

Якщо СЕРЕДНЯ 30515 - то чим Вас дивує те що 0,6% отримують 3 середніх , а 0,1% отримують 20 середніх?

Моїх же продавців не дивує те що вони отримують в 6-15 разів менше айтішника?
Моїх продавців дивує інше
Чому вони отримаючи в 6-15 разів менше айтішника - платять з отриманого так само як айтішник.

Тому будьте послідовними.
Бо коли в когось в три рази більше ніж у Вас - вас це вкурвлює
якщо ж у вас в 15 разів більше ніж в мого продавця - то це продавець винен а ви білі і пухнасті
Труси-Хрестик.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 14:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Є 12 млн офіційно працюючих з середньою по країні в 30 515 грн.
Проводимо арифметичну операцію
12 000 000 * 30 515 =366,6 млрд грн
Тепер беремо Ваші дві групи топчиків з Вашими цифрами
74 500 * 131 000 + 14 200 * 648 000=18,96 млрд

Нема 12 млн, а є 8,9 мільйона осіб які за даними ПФУ мають 23 218 грн 24 коп. 1,8 ФОПи.
Цифри топів теж з ПФУ, але за 2023 р. І вони мають чітку тенденцію до росту.
Айтівці, яких ви недолюблюєте (я не з них) наполовину ФОПи (любите?) а наполовину на загальних умовах.
Тому знову ж таки ретельно рахуємо і маємо вже +10%.
Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой+ написав:Айтівці, яких ви недолюблюєте (я не з них) наполовину ФОПи (любите?) а наполовину на загальних умовах.

Точніше ФОПи, резиденти Дія.Сіті (10% податок) і невелика частина на загальних
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 15:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ?
Я правильно зрозумів...
Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців?
budivelnik
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