Ой+ написав:Я справді переконаний, що це зажирно, коли 0,1% працівників отримує близько 10% фонду зарплат.
з цього місця давайте з цифрами Є 12 млн офіційно працюючих з середньою по країні в 30 515 грн. Проводимо арифметичну операцію 12 000 000 * 30 515 =366,6 млрд грн Тепер беремо Ваші дві групи топчиків з Вашими цифрами 74 500 * 131 000 + 14 200 * 648 000=18,96 млрд Це точно не 10%... це всього навсього 5% і ці 5% фонду оплати отримує 0,7% отримувачів... Якби 10% які отримують 0,1% далеко не тотожно 5% які отримують 0,7%
Якщо СЕРЕДНЯ 30515 - то чим Вас дивує те що 0,6% отримують 3 середніх , а 0,1% отримують 20 середніх?
Моїх же продавців не дивує те що вони отримують в 6-15 разів менше айтішника? Моїх продавців дивує інше Чому вони отримаючи в 6-15 разів менше айтішника - платять з отриманого так само як айтішник.
Тому будьте послідовними. Бо коли в когось в три рази більше ніж у Вас - вас це вкурвлює якщо ж у вас в 15 разів більше ніж в мого продавця - то це продавець винен а ви білі і пухнасті Труси-Хрестик.
budivelnik написав:Є 12 млн офіційно працюючих з середньою по країні в 30 515 грн. Проводимо арифметичну операцію 12 000 000 * 30 515 =366,6 млрд грн Тепер беремо Ваші дві групи топчиків з Вашими цифрами 74 500 * 131 000 + 14 200 * 648 000=18,96 млрд
Нема 12 млн, а є 8,9 мільйона осіб які за даними ПФУ мають 23 218 грн 24 коп. 1,8 ФОПи. Цифри топів теж з ПФУ, але за 2023 р. І вони мають чітку тенденцію до росту. Айтівці, яких ви недолюблюєте (я не з них) наполовину ФОПи (любите?) а наполовину на загальних умовах. Тому знову ж таки ретельно рахуємо і маємо вже +10%. Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ? Я правильно зрозумів... Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців?
І що там з податками на пасивний дохід з капіталу? Залишаємо 18%+5 ? Чи приводимо до величини якою оподатковується зарплата 18+5+23 Чи опускаємо оподаткування зарплати до рівня оподаткування пасивних доходів з капіталу? чи піднімаємо оподаткування айтішників на єдиному до відсотків які платить двірник на загальному?
У січні-травні 2026 року виторг від продажу алкогольних напоїв в Україні сягнув 72,7 млрд грн, що на 8,6 млрд грн, або на 13,49%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Джерело:https://censor.net/n4009346 Як назвати людину, яка собі в заслугу ставить те чого немає.. Ціни на алкоголь за цей час зросли десь на 25%... тобто його манєчка про тотальне введення фіскальних касових апаратів - провалилось... але ця помилка природи як нічого й не бувало показує це а - як своє досягнення б - якщо його макнути фейсом об тейбл - воно буде заявляти що треба й далі тиснути бо це приносить результат....
tester3373 написав:в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
Так в тебе ж вийшли такі самі? в мене 8 млн , ти здурі нарахував 7,5 ? в чому фантасмагорія в тому що ти не в стані зрозуміти навіть тобою написане?
вони фантасмагоричні в тому що немає в нас стільки робітників хто працюють і не платять податки. а твої хотєлкі всіх загнати за станок от "мала до вєліка" - не в той час і не в тій країні ти народився. в інший час ти б розгулявся. а так тільки слюною брижщеш.
в нас велика кількість тих хто працює неофіційно. не подобається цифра Будівельника, назвіть свою - але таких людей чимало. й ще більше, хто частину зп отримує в конверті.
тому замість основного питання - що багато хто не сплачує всі податки, ви сперечаєтесь за умовні цифри скільки саме людей. й ваші цифри теж зі стелі
Shaman написав:в нас велика кількість тих хто працює неофіційно. не подобається цифра Будівельника, назвіть свою - але таких людей чимало. й ще більше, хто частину зп отримує в конверті.
Саме тому і треба знижувати податки хоча б до рівня Дія.сіті для всіх
в нас сама система не правильна. не потрібно рахувати скільки хто заробив. потрібно рахувати хто скільки витратив. купив порш на 1 лям баксів - покажи що ти сплатив податків з доходів на 1 лям баксів. і це повинно бути тотально для всіх. але перед цим потрібно провести справжню нульову декларацію а не фейкову.