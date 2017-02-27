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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12126121271212812129
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  budivelnik написав:5 млн тих хто зараз не платить - 10% від доходів з обмеженням безкоштовного успадкування майна, політичні обмеження(голосування) , суспільні обмеження(посади не вище голови сільради) і пенсія при досягненні 70 років

Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.
Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.

але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...

А їм це навіщо?
Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населенням
Швейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..

Тому
Не треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..

ПС
якщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....
бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:38

  budivelnik написав:А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ?

Будущие светила заняты учебой, чтобы стать светилами.
Политическая активность - удел троечников.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:36

  Ой+ написав:Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?


ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 13:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коли людина отрмує зарплату, там є сума брутто і нетто.
От коли людина перетинає поріг в 120к нетто стає половина брутто. а до цього 32%
Поріг цей в когось в грудні а в когось у квітні. Як легко визначити навіть з червня це цілих пів року.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:21

  tester3373 написав:
  Ой+ написав:Але сучасні механізми закрутились так, що концентрація тільки прискорюється. Чи треба доводити до соціальних вибухів?

ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
тому так - тільки через соціальні вибухи по всій планеті і різні власників капітала.
тоді знову почнуть більшу пайку роботягам кидати шоб не бунтували.

ще й лівацькі ідеї полізли :lol: очікувано... пайка - це винахід срср та його союзників, дуже сильно розвинули в кндр.

а на Заході гроші заробляли, ті хто хотів та працював. ті, хто не хотів - ті теж сиділи на пайці. так, зараз цей механізм поламався - але надто багато глобальних змін.

ще напевне за палестинців переймаєшся? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  tester3373 написав:ІМХО однією з причиною цього закрученного став розвал совка.
власникам капіталів менш боязко стало - то стали на себе одіялко перетягати.
Власник капіталу в совку... це відразу від кілька років тюрми до розстрілу...
Єдине з корисних капіталів що совок передав Україні це 800 000 000 км м житла ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Казали, долар буде 45 при зеленському, війна...
І якось нічого такого нема
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 15:02

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ?
Будущие светила заняты учебой, чтобы стать светилами.
Политическая активность - удел троечников.
Справа ж не в політичній діяльності...
Справа в створенні ЗАГАЛЬНОГО розуміння як повинна розвиватись економіка...
З одного боку - треба зменшувати податки....
З другого всі хочуть безоплатного навчання, щоб швидка приїхала за 5 хвилин і від раку лікували за дякую....
З третього боку( кажу як маленький капіталіст) - треба поважати людей які вкладають капітал в місця праці, тоді створяться умови для бідних -стати багатшими...
Але ж коли я живу як бідний, працюю як багатий і зароблений капітал вкладаю в створення робочих місць - то половина тут присутніх заявляє що я ЖИРУЮ на бідних? В чому заключається це жирування ( ще б зрозуміло якби я жив в Монако , їздив на бугатті і мав яхту вартістю в першій 1000 яхт).. але я їзжу на фіскері(20 000 доларів) живу в квартирі (100 000 доларів) і витрачаю на життя 1000 доларів/місяць ( до речі пройшов медогляд і лікар рекомендує пройти курс лікування (постійний до смерті) вартістю в 500 доларів/місяць)
Так от
цих маленьких(та й навіть великих) капіталістів не поважають і пофік всім що той прибуток що дає через капітал я повинен оподаткувати від 43% щоб мати можливість купити ліки
і в той самий час море тут присутніх заявляє що 23% на прибуток з пасивного капіталу-це багато.

Тому й виходить
Труси-Хрестик
Або самостійно розуміємо що бідні мають МЕНШЕ прав за право платити менше ніж багаті..
Або постійний срач і пошуки винуватих ( не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає)

ПС
чим поганий варіант
ЛАД живе в однокімнатній вартістю в 1+ млн грн
Звертається до органів соцопіки і просить дати йому субсидію розміром 10 000/місяць під заставу хати... І краще ніж зараз за 5000 - живе своїх 5-10-15 років за 15000.
Приходить час і його діти пробують отримати спадок -а там напис - отримаєте ПІСЛЯ сплати субсидій які надані були її власнику...
Хочете -вступайте у власність
на хочете - отримуйте від держави різницю між вартістю і тим що вже отримав ЛАД ( ясно що по заниженому коефіцієнту)
якщо ж йому виплатили більше ніж вона коштує - квартира переходить у власність Держави і виставляється в обмінний фонд або на продаж (обмінний-це ж хтось закладе трьохкімнатну в Києві, хтось хатинку під Полтавою....)
І дивишся, а з 11 млн пенсіонерів - 3-5 млн РІЗКО покращили своє життя БЕЗ навантаження на Бюджет.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 15:46

budivelnik бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.
А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 15:55

  Дюрі-бачі написав:budivelnik бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.
А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням.
Моя Вам порада
Пенрш ніж висувати якусь гіпотезу-перевірте її дієздатність на собі.
1 Хто з прямих родичів брав на себе зобовязання погіршити своє життя тільки щоб Ви жили краще? ( це всередині системи - сімя)
2 Хто з дальніх родичів брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб Ви жили краще ?( це ще також всередині системи )
3 Хто з сусідів( 100 метрів навколо вас) брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб вам жилось краще? ( це вже зовні системи , але ще союзні звязки)
4 Хто з протилежної частини України брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб вам жилось краще ? ( це вже зовні системи)
5 Останнє
Хто з інших країн брав на себе зобовязання погіршити своє життя щоб Ви жили краще ?

ПС
я передбачу відповіді
Позитивна - на перше питання (батьки/бабусі/діти) - але це всередині системи
Позитивна - на останнє питання ( гранти), але це не всі хто живе погіршує життя для малої кількості... при чому настільки малої що математично вона нуль... Скільки грантів отримала Україна в порівнянні з ВВП ?
От тільки нюанс
Гранти -це не правило , це виключення з правила, яке підтверджує загальне правило.
budivelnik
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