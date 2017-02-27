Додано: Нед 21 чер, 2026 20:25

tester3373 написав: Порівняння доступності житла

Показник

50 років тому (середина 1970-х)

Сьогодні (2026 рік)

Співвідношення ціни до річного доходу

2 — 4 річні зарплати

8 — 15 річних зарплат

Еквівалент у робочих годинах

~5 000 людино-годин

~16 000 людино-годин

Час роботи при 40-годинному тижні2,5 – 3 роки чистої праці

8 – 12 років чистої праці



от і виходить - у капітала на біржі шалений приріст а робітник фік житло придбає Порівняння доступності житлаПоказник50 років тому (середина 1970-х)Сьогодні (2026 рік)Співвідношення ціни до річного доходу2 — 4 річні зарплати8 — 15 річних зарплатЕквівалент у робочих годинах~5 000 людино-годин~16 000 людино-годинЧас роботи при 40-годинному тижні2,5 – 3 роки чистої праці8 – 12 років чистої праціот і виходить - у капітала на біржі шалений приріст а робітник фік житло придбає

Запитайся в мене скільки років треба було стояти на квартиру в 1970 році....Тобто , совок тобі недоплачував, але обіцяв дешеве житло....Середній час стояння в черзі = 15 років...і не факт що достоїшсяТепер давай подивимось сьогодніКвартира однокімнатна від 1,5 млн грн....1,5 млн / 30 000 середня = 50 місячних зарплат=4+ роки....=8000 людино-годинТо де в капіталу дикий прибутокІ останнєтак ти розглянув як я заробляв? В мене 50% розміру капіталу це просто те що я не витратив працюючи і 50% це відсотки на капітал за 30 років.....То може якщо в мене вийшло -і в тебе вийде? Ти пробував замість 160 годин працювати 190-200 в місяць і зароблене на 30-40 годин відкладати як капітал? Якщо зможеш -через 30 років станеш капіталістом, який в 1000 разів багатший від таких самих як ти зараз.