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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2026 20:15
budivelnik написав:
бо тих ХТО заплатив кровні за право обирати
1. Возможность влиять на политику за деньги принято называть коррупцией.
2. Кого тогда будут обвинять состоятельные люди, если выбор большинства не понравится?
😁
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Сибарит
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Додано: Нед 21 чер, 2026 20:16
Shaman написав:
автоматизація - людей потрібно все менше, а виробництво зростає. й зарплати людей, що працюють стають вищими, бо вищі вимоги. а зараз ще й ШІ - й тепер це стосується не лише робітників, але й офісу.
Не треба на нас приміряти речі до яких ще не дійшов Захід...
Автоматизація - це висока капіталізація робочогомісця
У нас власний капітал відсутній, тому ми фізично не можемо перейти до високої автоматизації.... А раз не перейдемо то що ?
У нас демографія на обі ноги шкутильгає , робочих місць створено на 20 млн... рпацює 10 млн але ми будемо просувати безумовний дохід який зменшить кількість працюючих до 7 млн ?
Може не треба поперед батька в пекло?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 20:19
Сибарит написав: budivelnik написав:
бо тих ХТО заплатив кровні за право обирати
1. Возможность влиять на политику за деньги принято называть коррупцией.
2. Кого тогда будут обвинять состоятельные люди, если выбор большинства не понравится?
😁
Це позиція ШАМАНА
Платити щоб НЕ ПРИЙШЛИ...
Моя позиція інша - той хто ПЛАТИТЬ податки - той отримує право впливу на їх розподіл.
Бо ще раз
Нехай третина (5 млн) не платить податки з своїх доходів і 10 млн- платять....
Але ця третина , так як не платила свої-ще й не проти щоб їх хтось купив - створює умови коли ті хто платять втрачають добру половину впливу.
Як справедливість - так справедливість
Хочеш впливати на політику - плати мінімальний внесок все життя.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 20:25
tester3373 написав:
Порівняння доступності житла
Показник
50 років тому (середина 1970-х)
Сьогодні (2026 рік)
Співвідношення ціни до річного доходу
2 — 4 річні зарплати
8 — 15 річних зарплат
Еквівалент у робочих годинах
~5 000 людино-годин
~16 000 людино-годин
Час роботи при 40-годинному тижні2,5 – 3 роки чистої праці
8 – 12 років чистої праці
от і виходить - у капітала на біржі шалений приріст а робітник фік житло придбає
Запитайся в мене скільки років треба було стояти на квартиру в 1970 році....
Тобто , совок тобі недоплачував, але обіцяв дешеве житло....
Середній час стояння в черзі = 15 років...і не факт що достоїшся
Тепер давай подивимось сьогодні
Квартира однокімнатна від 1,5 млн грн....
1,5 млн / 30 000 середня = 50 місячних зарплат=4+ роки....=8000 людино-годин
То де в капіталу дикий прибуток
І останнє
так ти розглянув як я заробляв? В мене 50% розміру капіталу це просто те що я не витратив працюючи і 50% це відсотки на капітал за 30 років.....
То може якщо в мене вийшло -і в тебе вийде? Ти пробував замість 160 годин працювати 190-200 в місяць і зароблене на 30-40 годин відкладати як капітал? Якщо зможеш -через 30 років станеш капіталістом, який в 1000 разів багатший від таких самих як ти зараз.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 20:35
BIGor написав: Ой+ написав: BIGor написав:
Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).
Якщо точніше, то це разом з обов'язковим медичним страхуванням. Цифру сумарну озвучували незадоволені українці, що працюють в гуглі у Варшаві.
Медичне страхування також обов'язково потрібно було вводити. Бо це також абсурдно, коли людина котра сплачує податки насправді має ще меншу віддачу ніж часто-густо та, що ніколи нічого. А то ще не маючи часу на черги та відвідини окремо платить і за комерційну медицину.
Нічого не зрозуміло, де взялись 54% на рік? Та і якщо люди працюють в гуглі, то велика імовірність, що отримують частину ЗП стоками, а на них 19% податку.
Розпитав 32% подохідний + 9% мед + 13% пенсійний. Частина акціями по 19%. Ось так сумарно і набігає, що більшу частину забирають незалежно як це називається.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 21:02
Просто на заході айтішники не вчились так багато років, як українські. Тому здатні платити податки як всі.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 22:31
BIGor написав: Ой+ написав:
Нічого не зрозуміло, де взялись 54% на рік? Та і якщо люди працюють в гуглі, то велика імовірність, що отримують частину ЗП стоками, а на них 19% податку.
Розпитав 32% подохідний + 9% мед + 13% пенсійний. Частина акціями по 19%. Ось так сумарно і набігає, що більшу частину забирають незалежно як це називається.
Щось Ви прибріхуєте, 32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу. На те що раніше - 12% податку, а на перших 30 000 - 0% податку. Я скидував Вам податковий калькулятор, не можете цифри вставити в поля?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 22:36
Hotab написав:
Просто на заході айтішники не вчились так багато років, як українські. Тому здатні платити податки як всі.
Ти америку відкрив, більшість сидять на ФОПах (B2B), хто в Фаангах - отримують великий кусок стоками, де 19% і все. Не можу зрозуміти стенанія пана ОЙ+ і його знайомих з гугла.
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Додано: Нед 21 чер, 2026 22:38
BIGor
де 19% і все
Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..
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Додано: Нед 21 чер, 2026 22:51
Hotab написав:BIGor
де 19% і все
Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..
З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.
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