Додано: Пон 22 чер, 2026 10:06

moveton написав: а почему я? а почему я?

А хто ?Кому жити в Україні наступних 50 років тобі чи мені?Хто відповідальний за комфортні умови проживання?При чому тут кастова система?Є база...Якщо у всіх ОДНАКОВІ правила, то в кожному поколінні , ситуація трошки змінюється де навіть син двірника і листоноші може стати кращим за 90% його оточуючих....Але зараз створена система коли єа - багаті які живучи як рантьє сплачують 23% від доходуб - розумні які використовують єдиний податок і сплачують 6-15% від доходув - всі інші 95% - які сплачують 40-60% від доходу...Якщо це залишиться то розриви будуть рости і через пару поколінь , ТОБІ і твоїм нащадкам прийдеться годувати 95% тих , хто ЗРОЗУМІЄ що при існуючій системі від нього нічого не залежить...Ти хочеш годувати 10-15 осіб чужих людей?ТомуСпочатку ТИ ( як представник групи б - повинен вийти з пропозицією частково зрівняти СВОЇ податки з податками тих 95%... тобто пропонуєш за базу оподаткування для тебе брати не 8645 а 25000 (середню замість мінімальної) це притормозить тебе , але не критично , при цьому дозволить тим хто на загальній і в кого зарплата 25000 і вище - конкурувати з тобоюПотім ТИ як людина яка за справедливість виходиш з пропозицією оподатковувати пасивні доходи так само як оподатковується твоя праця і праця групи в...Це перший крок на наступне покоління...Якщо пройде, твої діти перейдуть до кроку 2Якщо не пройде - твої діти емігрують...