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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12132121331213412135
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 11:32

  anduzenko написав:
  Hotab написав:BIGor

А Гетьманцев пропонує українським ІТ-шникам свій варіант - європейський податок і укр. пенсія.


Ти вмикав калькулятор на сайті ПФ? У тебе вийшло 60 дол , якщо платити з 5 куів ЄСВ?
Може ти припиниш нарешті жонглювати видуманими цифрами? Тобі вже кілька разів на це вказали.
То у тебе зп айтішника після сплати податків стає 500 дол, то пенсія 60 дол, то відсоток у тебе не виходить порахувати.

Это тот калькулятор, который берёт 5 лет максимального дохода из всего стажа?

Це той який ніколи не покаже айтішнику пенсію 60 дол, як і зп 500, як тут щось розказує постійно Бігор.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 11:47

  Hotab написав:Нема жодного сенсу звертатись до свідомості Ям, won-ів і moveton-їв. Вони будуть максимально ухилятись від сплати податків. Тільки «бітіє визначає свідомість». Нещадне і болюче. Кодексами , КУпАП та ККУ.


Всім привіт.

Може про це вже і була мова, але мені ліньки перечитувати все. Тож закину так.

Боженьки, ви що досі ще про податки сперечаєтесь ? (-:

Ок, кілька коментів, щоб вам веселіше було.

1. Свідомість, справедливість та законність це тупо взагалі про різні речі.

2. Закон саме тому і був винайдений людством щоб УРІВНЯТИ "свідомість" та відчуття особистою "справедливості" великої кількості людей з абсолютно різним досвідом, принципами, вихованням, набожністтю і т.д. Щоб вони тупо перестали вбивати один одного за "свою власну правду".

3. Якщо по закону, держава дозволяє сплачувати нижчі податки, то треба бути тупою людиною щоб не робити це в угоду потенційних нащадків людей, яких ти навіть не знаєшь. І які відчувають "несправедливість" відносно себе. Крапка. Що це *** за соціалізм повилазив через спробу пристидити людину "свідомісттю" чи "справедливісттю". Йдіть краще навчайтесь або більше працюйте. Крапка.

3. Ще раз, якщо ЗАКОН дозволяє - то не тільки дозволено, так потрібно робити!

4. Але, для холівару (-: Якщо ви ІТник і працюєте як ФОП на фікс податку, то в законі є декілька умов, яких потрібно дотримуватись. Одна з найцікавіших - ви не можете надавати послуги тільки одному клієнту... Тому що ви тоді не аутсорс, а аутстаф... і маєте платити податки.

Ось тут і починається свідоме порушення закону.
Бо.
1. Існують "компанії прокладки" які розпорошують для тебе (ФОПа) перелік задач між різними компаніями за прийнятний відсоток.
2. Податкова про всі ці компанії і схеми все чудово знає. Але чомусь нічого не робить... Дивно, правда.

Тож, якщо людина на ФОПі працює для декількох реальних компаній, то в чому проблема ?

А якщо ні - то, як свідомі українці - звертайтесь до нашої законотворчої та виконавчої влади, чому вони таке дозволяють (не помічають).
І тоді всіх посадять, або всі почнуть платити податки (-:


Але я заглянув до вас не про це.

Що там з курсом буде протягом місяця, двох?

Хтось щось може сказати, буду вдячний.

З повагою до всіх думок, цінностей та відчуттів.

Гарного дня всім!
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 12:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Hotab написав:
  anduzenko написав:
  Hotab написав:BIGor
[quote]

А Гетьманцев пропонує українським ІТ-шникам свій варіант - європейський податок і укр. пенсія.


Ти вмикав калькулятор на сайті ПФ? У тебе вийшло 60 дол , якщо платити з 5 куів ЄСВ?
Може ти припиниш нарешті жонглювати видуманими цифрами? Тобі вже кілька разів на це вказали.
То у тебе зп айтішника після сплати податків стає 500 дол, то пенсія 60 дол, то відсоток у тебе не виходить порахувати.

Это тот калькулятор, который берёт 5 лет максимального дохода из всего стажа?

Це той який ніколи не покаже айтішнику пенсію 60 дол, як і зп 500, як тут щось розказує постійно Бігор.[/quote]Якщо той завжди був ФОП то звісно покаже мінімалку
Faceless
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