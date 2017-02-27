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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 чер, 2026 18:30
budivelnik написав:
середня по Україні на день призначення пенсії*
І то, що в пенсіонерів які виходять на пенсію в різні роки рахується різна середня ЗП (за попередні 3 роки), і є найбільшою несправедливістю. Це один із трьох множників, які визначають розмір пенсії.
Для прикладу: в мами пенсія з індексаціями і підвищеннями 12 тис., а якщо б рахували середню зарплату не за 2021 рік, а за 2026, то мала б бути 20 тис.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:35
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
середня по Україні на день призначення пенсії*
І то, що в пенсіонерів які виходять на пенсію в різні роки рахується різна середня ЗП (за попередні 3 роки) і є найбільшою несправедливістю.
Для прикладу в мами пенсія з індесаціями і підвищеннями 12 тис, а якщо б рахували середню не 2021 року, а 2026 то мала б бути 20
А чого ж вона вийшла в 2021?
Хай би виходила в 2026...
ПС
Суть не тільки в негнучкості самої системи
Суть в браку коштів для виплат
Якби тутешніх чи то 5 чи то 8 млн осіб щороку сплачувало додаткових 100-160 млрд грн, то це б підняло пенсію кожного пенсіонера на 1000 грн/місяць..., але з урахуванням того що пенсії ще й дотуються з центрального Бюджету , то сплата ПДФО цих самих людей ще б на +1000 грн/місяць збільшила пенсію кожного пенсіонера.
Так що
Знову повертаємось до риторичного питанняЧи розуміє 5-8 млн шлангів що вони крадуть пенсію в своїх батьків....
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Додано: Пон 22 чер, 2026 18:56
все эти обсуждения напоминают размышления о том, как бы от перекладывания из одного кармана в другой заработать денег.
и если шо, слово «крадуть» имеет определений уголовным кодексом смысл, и про недоплаченные налоги там совсем другие статьи и выражения. может эти 8 млн платят пенсию своим батькам сами?
приняв аксиому о том, что частный владелец эффективнее распоряжается ресурсами, чем государство, если мы «приватизируем» налоги и потратим их по своему усмотрению, все станут только богаче и экономика выиграет.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 19:01
smdtranz написав:
может эти 8 млн платят пенсию своим батькам сами?
Тобто
Якщо ви вкрали з загального котла, але при цьому поклали в сімейний... то це не крадіжка з загального?
Труси-Хрестик
Юридична еквілібристика - це добре, найкраще її характеризує анекдот..
Олімпійська Збірна США збирається отримати ВСІ олімпійські медалі бо на 100% скомплектована з адвокатів.....
Тут не місце вишукувати блохи в законодавстві
Тут місце яке дає можливість самостійно зачистити власні таракани.
приняв аксиому о том, что частный владелец эффективнее распоряжается ресурсами, чем государство, если мы «приватизируем» налоги и потратим их по своему усмотрению, все станут только богаче и экономика выиграет.
Я тільки ЗА максимальне відсторонення Держави від всього чого можна....
Але і тут, все одно прийдеться винаходити ПРАВИЛА які ЗОБОВЯЖУТЬ виконувати ті чи інші ініціативи населення.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 19:11
budivelnik написав:
власні таракани.
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