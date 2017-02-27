budivelnik написав:Якби тутешніх чи то 5 чи то 8 млн осіб щороку сплачувало додаткових 100-160 млрд грн
то в них не залишилось би грошей, щоб купляти алкоголь та цигарки в ваших магазинах.
В них може й зниклиб ... але зявилися б у пенсіонерів... Так для довідки Грошів при сплаті податків - не зникають... Вони просто міняють власника... Тому те що забрали в мене-витрачає пенсіонер який це забране отримав...
То як-тепер зміните свою думку і перестанете про мене переживати? Бо виявляється скільки б в кого не забрали -а магазин Будівельника буде процвітати виключно на рівень ефективності праці самого Будівельника.
ПС в мене не тільки алкоголь ( цигарки то взагалі жах, як би міг -викинув би нафік), в мене ще й хліб/вода/крупи/шоколад/печиво/морозиво.... ППС літом морозиво+вода - в ДВА рази вставляють горілку
budivelnik написав:Якби тутешніх чи то 5 чи то 8 млн осіб щороку сплачувало додаткових 100-160 млрд грн
то в них не залишилось би грошей, щоб купляти алкоголь та цигарки в ваших магазинах.
В них може й зниклиб ... але зявилися б у пенсіонерів... Так для довідки Грошів при сплаті податків - не зникають... Вони просто міняють власника... Тому те що забрали в мене-витрачає пенсіонер який це забране отримав...
То як-тепер зміните свою думку і перестанете про мене переживати? Бо виявляється скільки б в кого не забрали -а магазин Будівельника буде процвітати виключно на рівень ефективності праці самого Будівельника.
ПС в мене не тільки алкоголь ( цигарки то взагалі жах, як би міг -викинув би нафік), в мене ще й хліб/вода/крупи/шоколад/печиво/морозиво.... ППС літом морозиво+вода - в ДВА рази вставляють горілку