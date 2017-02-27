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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 23:21
tester3373 написав:Hotab ти зараз намагашся довести
шо ти і той безграмотний хто написав той опус більше розумієте чим тримачі бірж на яких пишуть курси EUR/USD чи USD/EUR в залежності від напрямку обміну?
В якому місці я таке «доводив»? Зрозуміло для користувача написано банком , чи не зовсім - це питання зовсім не до мене. Я зміг зрозуміти. Ти - не зміг. У тебе ще є до мене питання? Може претензії «а чому зміг?»?? давай конкретно, нема часу тобі пояснювати очевидні речі.
Якщо ти чогось не розумієш (не важливо, банк написав незрозуміло, чи розумові здібності у тебе слабкі), ти питаєш і тобі пояснюють. Ти це зробив і тобі пояснили, прямо з процесом самого обміну. Куди вже більше.
Якщо трохи більше розуму маєш, то в 1 дію мав би бути здатним перевірити який крос до якої валюти . 1/0.8825=1.133
Отримавши два крос
1.133
1.146
має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ?
Допускаю що ти можеш не розуміти чогось, дивно, що ти не вмієш самоперевірити і як баран стукаєш рогами далі. Ти ж застовбив за собою «розбираюсь в фінансах», а виявляється не вмієш простих речей.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 23:39
я не знаю як вам пояснити щоб вам дійшло.
я питав чи не пора зливати бакси.
тобто мене цікавило за 1000 баксів скільки я отримаю євро.
в фінансовому світі це запис USD/EUR. зайдіть на якусь біржу і подивіться крос.
дякую за підказку про Кредо але не бачу сенса далі дискутувати.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 23:56
tester3373
я питав чи не пора зливати бакси.
На це питання точну відповідь не знає ніхто.
Ще було одне питання, може ти забув. Про крос. Цю відповідь. я якраз надав, цифра абсолютно точна.
я не знаю як вам пояснити щоб вам дійшло.
Мені точно не треба нічого пояснювати, у мене питань нема і не було від самого початку.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 00:07
Hotab написав:tester3373
я питав чи не пора зливати бакси.
На це питання точну відповідь не знає ніхто.
Ще було одне питання, може ти забув. Про крос. Цю відповідь. я якраз надав, цифра абсолютно точна.
тільки відповідь була за 1 євро скільки дадуть баксів. бо крос який ви дали то EUR/USD
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Додано: Сер 24 чер, 2026 06:41
tester3373
тільки відповідь була за 1 євро скільки дадуть баксів.
Досі не дійшло, що мною відповідь була надано скільки треба занести доларів за купівлю 1 євро? І навіть скрін з додатку , де здійснюється процес конвертації , досі не допоміг??
Ні, дружок, «тестер» - це твоя стеля. І то навіть забагато. Доведеться скоро підмітати офіс з такими розумовими здібностями. Так нещадно тупити після всіх пояснень це треба вміти.
в льотних школах це не вивчають
Оце і є головна відмінність розумних людей від «навчених».
Мені в «льотних школах» не розказували, але я розібрався де який курс і успішно користуюсь валютообміном. А у тебе вже майже доба нерозуміння (і це тебе начебто в твоїх «школах тестерів» 😅 вчили, і додатково я тобі розжовував годину ) , і все ніяк у тебе не виходить. . Цікаво, скільки по фіналу часу знадобиться? Коли дійде?
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Hotab
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Додано: Сер 24 чер, 2026 07:11
Hotab написав:
я розібрався де який курс і успішно користуюсь валютообміном.
користуватися то ти користуєшся бо тобі пишуть продай/купи як на базарі, але з академічним смислом як читається і що означають записи EUR/USD та USD/EUR ти так і не розібрався.
ти навіть не звернув уваги що банк пише 1,14 USD. що тільки доводить твоє не розуміння як правильно користуватися позначеннями крос курса та як правильно трактуються ці позначення крос курсів.
а так да - з базару ще ніхто не пішов з порожніми руками якщо гроші є. тикнув по коміркам і поміняв. багато розуму не треба.
і саме на це я тобі і вказав у відповіді - що коли в мене основна валюта бакси то ти не той крос вказуєш. хоча потім як побачив твій додаток то стало зрозуміло звідкіль ноги ростут - ти просто не розуміючи передирав інфу як зі шпори те що тобі банк написав. геть не включаючи власні мізки.
ЗІ
якщо я тобі не можу пояснити то хоч чат жпт помучай. може він тобі пояснить що до чого.
Востаннє редагувалось tester3373
в Сер 24 чер, 2026 07:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 07:16
але з академічним смислом
Тобі ще рано лізти в академічний смисл.
Спочатку тобі треба зрозуміти цифри і навчитись зворотньому перевертанню з 0.88 в 1.13 . Бо варто було банку подати крос в незручному форматі, і клієнт поплив.
з базару ще ніхто не пішов з порожніми руками
Ну як «ніхто». Ти он досі біля полиці з полуницею стоїш і ніяк не здатний прочитати ціну. Все кажеш «то за 134 грами, а не за кілограм» 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 чер, 2026 07:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 07:23
tester3373 написав:
і саме на це я тобі і вказав у відповіді - що коли в мене основна валюта бакси то ти не той крос вказуєш. хоча потім як побачив твій додаток то стало зрозуміло звідкіль ноги ростут - ти просто не розуміючи передирав інфу як зі шпори
Що саме в моєму повідомленні :viewtopic.php?p=5965230#p5965230
про крос курс переходу з долару в євро тобі досі не дійшло?
Ти не згоден що це фактичний курс переходу на ту хвилину?
Тобі не сподобався формат в якому я написав?
Конкретно.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 07:23
Hotab
так. тоді берем те що ти написав раніше
Hotab написав:
який крос до якої валюти . 1/0.8825=1.133
цифри це гарно але дай позначення до якого кросу ти це порахував
1. EUR/USD
2. USD/EUR
бо ти навіть банк перевершив - вирішив взагалі нічого не вказувати.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 07:25
А підсумок такий.
щоб правильний курс в банку писати, потрібно провести 3міт кола, 1 з математиком щоб виділити частини ділення та формулу перевердення курсу, і 2 задачі для сіньйора по 2 дні, перша на поправки, а друга на поправки ділення на ноль.
Доречі в приваті вірно пише
ПС. Після глибшого аналізу виникло питання переповнення, тому вирішено додати ще 1 день на виконання задачі
Востаннє редагувалось BeneFuckTor
в Сер 24 чер, 2026 07:47, всього редагувалось 1 раз.
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