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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 10:46
tester3373
взагалі розумієш чому до цифр додають ще додаткову інфу?
Ти продовжуєш зараз пояснювати чому ти за добу не зміг зрозуміти що тобі написав банк. . Мені не цікаві твої розумові проблеми. Я не можу бути відповідальним за твій низький інтелект, який не дозволяє тобі розуміти інформацію, яку банк подає своїм клієнтам в незручному форматі.
Відносно крос курсу купівлі тобою євро за долари , який я тобі повідомив на твій запит, тобі вже все зрозуміло?
де ти вказав що то за цифри?
Так ці пояснення містяться в твоєму питанні. 😅
Чи ти забув що саме питав? Валютний ринок в контексті ДС
Я ж відчував , що не зрозумієш.
Hotab написав:
Отримавши два крос
1.133
1.146
має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ?
Допускаю що ти можеш не розуміти чогось,.
Ну не зрозумів і не зрозумів, не страшно. Ми всі різні, може тому «тестер» і є межею для айті.
Тоді залишається по колу питати одне і те ж . Що зробиш.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 24 чер, 2026 11:04, всього редагувалось 6 разів.
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Hotab
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Додано: Сер 24 чер, 2026 12:08
Hotab написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
навіть тут на форумі - з однієї сторони бідкаються, що зп 20-30 т грн, а з іншої бідкаються, що банки взагалі озвірили, питають звідки чергові сто-двісті тисяч грн. тобто гроші в людей є, а от з підтвердженням джерел - біда-біда...
Бо в нас *нехороша* система за якою гроші отримані із депозиту/ОВДП не є білими. Тобто я одні й ті ж 10-20-50 тис $ хочу перенести з банку в банк і маю величезні проблеми на порожньому місці
У мене таких проблем нема. За рік через Кредобанк провів 90 тис дол (всі там перевернув у євро і по добовим лімітам виніс ) , заносив тричі по 30 тис. Поки каса рахувала, внесення вже заапрувили.
Жодних питань. Світла (оподаткована) частина
моєї зп за рік суттєво менша цієї суми.
Уклоняетесь, гражданин?
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anduzenko
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Додано: Сер 24 чер, 2026 12:14
anduzenko
Ногою в штангу, андрузенко. . Добові за відрядження не входять в ОК-7 і не є сумою, яку я можу банку показати як свій законний дохід.
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Hotab
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Додано: Сер 24 чер, 2026 12:17
Hotab написав:tester3373
взагалі розумієш чому до цифр додають ще додаткову інфу?
Ти продовжуєш зараз пояснювати чому ти за добу не зміг зрозуміти що тобі написав банк. . Мені не цікаві твої розумові проблеми. Я не можу бути відповідальним за твій низький інтелект, який не дозволяє тобі розуміти інформацію, яку банк подає своїм клієнтам в незручному форматі.
Відносно крос курсу купівлі тобою євро за долари , який я тобі повідомив на твій запит, тобі вже все зрозуміло?
де ти вказав що то за цифри?
Так ці пояснення містяться в твоєму питанні. 😅
Чи ти забув що саме питав? Валютний ринок в контексті ДС
Я ж відчував , що не зрозумієш.
Hotab написав:
Отримавши два крос
1.133
1.146
має бути очевидно яку валюту за яку отримаєш. Чи все одно ще не очевидно ?
Допускаю що ти можеш не розуміти чогось,.
Ну не зрозумів і не зрозумів, не страшно. Ми всі різні, може тому «тестер» і є межею для айті.
Тоді залишається по колу питати одне і те ж . Що зробиш.
все з тобою зрозуміло. твоє не розуміння що цифра сама по собі нічого не варта і нічого не дає прото вражає. злився ти а так щоки надував так надував. навіть скріни банку викладав. а коли виявилось що скріни банку фуфло то зразу і злився. навіть хоробрості визнати шо протупив немає. про таких як ти кажуть - гроші заробив а розуму не купив.
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tester3373
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