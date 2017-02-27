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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12137121381213912140>
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:05

на UoP вийде десь біля 35%, разом із ZUS

  BIGor написав:Нема там таких податків, тільки на UoP є підвищення податку при перевищенні порогу 120 000 зл, але там 54% за рік не вийде. Ба більше, в Польщі зараз більшість ІТ сидять на B2B (ФОП).

Ось зарплатний калькулятор, можете погратись https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen/

на UoP вийде десь біля 35%, разом із ZUS (який має "стелю")
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:10

Shaman

мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))

но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:11

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:хоча як вирішити проблему формування пенсійного фонду - питання відкрите...

Це питання має єдине вірне рішення, але воно не подобається форумчанам.

поточних пенсіонерів на самозабезпечення? :lol: гадаю це доля нашого покоління - коли треба й пенсіонерів утримувати, й самому відкладати, бо з нашими пенсіями буде біда...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:12

  smdtranz написав:Shaman

мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))

но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу

поки в світі краще не придумали. різниця лише пенсійний фонд інвестує чи солідарна система?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 21:16

  smdtranz написав:Shaman

мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))

но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу
Треба розглянути наявність майна в пенсіонерів.. і дати можливість отримувати додаткові виплати під заставу майна в Державному органі... А отримані кошти цьому фонду хай повертають ті хто хоче отримати спадок, якщо ж витрати більші ніж спадок-то переходить у власність фонду..
Взагалі пенсіонери у нас малограмотні(економічно) тому будуть перебиватись з хліба на воду зберігаючи для нащадків трьохкімнатну на Хрещатику
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 22:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Якби тутешніх чи то 5 чи то 8 млн осіб щороку сплачувало додаткових 100-160 млрд грн
то в них не залишилось би грошей, щоб купляти алкоголь та цигарки в ваших магазинах.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 22:35

  M-Audio написав:
  budivelnik написав:Якби тутешніх чи то 5 чи то 8 млн осіб щороку сплачувало додаткових 100-160 млрд грн
то в них не залишилось би грошей, щоб купляти алкоголь та цигарки в ваших магазинах.

Життя показує, що чим більше грошей в кишені, тим менше думок про алкоголь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 10:18

  Faceless написав:
Hotab написав:
  anduzenko написав:Это тот калькулятор, который берёт 5 лет максимального дохода из всего стажа?

Це той який ніколи не покаже айтішнику пенсію 60 дол, як і зп 500, як тут щось розказує постійно Бігор.
Якщо той завжди був ФОП то звісно покаже мінімалку

А если всю жизнь ФОП, а 5 лет платил максимальный ЕСВ?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  anduzenko написав:А если всю жизнь ФОП, а 5 лет платил максимальный ЕСВ?

То на сегодня результат грубо будет следующий:
Пенсия = Зс × Кз × Кс
Зс = 23 000 грн
Кз = (30х0,4 + 5х7) / 35 = 1,34
Кс = 0,35
Итого пенсия = 10 700 +- грн.
Выигрыш порядка 7 тыс грн/месяц, переплата (макс ЕСВ - миним ЕСВ) = 36100 грн/мес
Если планируете прожить 26 лет после выхода на пенсию - может в 0 и выйдите :mrgreen:
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 14:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?
tester3373
 
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