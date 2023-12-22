Только не понятно что делать с теми, кто не заплатит
Ну ви, наприклад , похвалили. Сказали «красавчіг», що з/п в кріпті. Потім наваяли пост в якому сказали що платять податки тільки лохи, а чим більше приховав , тим краще.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:18
moveton
Ну ви, наприклад , похвалили. Сказали «красавчіг», що з/п в кріпті. Потім наваяли пост в якому сказали що платять податки тільки лохи, а чим більше приховав , тим краще.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:18
Тут є нюанс
Перше - тебе гнобить не Держава а сусіди
Друге - якщо ти заплатив не менше сусідів-цікаво як Вас загнобить Держава? Який інструмент?
Третє - гляньте повідомлення вище, там є що всі послуги КОМЕРЦІЙНІ і Ви оплачуєте тільки ті по які звертаєтесь
І останнє
Є речі які Держава повинна робити централізовано ( армія ) а є ті від яких Державу можна відсторонити (освіта/медицина)
Тому чим менше того що робить Держава - тим менше Ви платите наверх
Друге питання що гроші на сільському/міському/районному рівні - Ви в стані обрахувати і виставити претензії вже своїм прямим обранцям а не віртуальним в Києві.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 22:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А зачем так сложно-то? Если всё станет "pay on demand", то налоги становятся лишней сущностью. Оно-то и хорошо, ничего собирать не надо и каждый заплатит за нужное лично ему. Не понятно только что делать с вещами, которые по своей природе делаются на коллектив. Начиная с домового счётчика тепла, наличие которого уменьшает счёт от тепловиков в разы и заканчивая армией страны. Получается, что всё такое, что нельзя индивидуально не давать, должно быть на добровольных пожертвованиях, как тут уже выше сказали. Именно реально добровольных, а не общественное порицание за то, что мало в банку кинул. Может и хорошая система в плане эффективности расхода средств, только боюсь, что общего будет тогда построено не много и сосед на системе с принудиловкой тебя съест.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Давайте без чарівних паличок...
1 Треба зробити ХОЧ ЩОСЬ в цьому напрямку.
Поки не зроблений маленький перший крок, то спроба переступити через прірву чревата тим що або штани порвем, або в прірву впадем.
2 Покроково це наступне
а - треба зробити щоб платили ВСІ однаковий відсоток (хоча б , бо зараз три різних варіанти з різними відсотками) які це мають бути відсотки -мені по барабану
після того як пройшли перший крок(платять всі і на однакових умовах), переходимо до наступного
б - зменшуємо ПЕРЕРОЗПОДІЛ через Державний Бюджет
(навіщо забирати у всіх однаково щоб потім віддати бідним те що в них перед цим забрали ?), тобто модернізуємо по принципу Європи
є мінімум неоподаткований(для всіх)
є різні варіанти ( ріст відсотків разом з ростом прибутку, падіння відсотків разом з ростом прибутку, однакові відсотки на весь прибуток)
Далі зменшуємо вплив Держави шляхом ПЕРЕБИРАННЯ на себе тих обовязків які зараз лежать на Державі(децентралізація)
і от так маленькими кроками , років за 30 (якщо почнемо вчора) дивишся і доберемся до сьогоднішнього рівня життя в Польщі... бо рівень життя це не Закони, це свідомість тих хто ці закони буде або виконувати або порушувати.
ПС
для мене найкраще це переведення на комерцію все і вся... це ПРИШВИДШИТЬ розвиток України і в мене зявиться надія що ВНУКАМ ПОВЕЗЕ, але надія буде реалізована тільки в тому випадку якщо ДІТИ попрацюють.
ППС
Те що я розповідаю(агітую) чимось нагадує Комуністичну ідею..
От тільки я свій комунізм пропоную будувати не через загальну бідність і примус , а через загальну відповідальність за свої рішення (індивідуальну загальну відповідальність) і за те що КОЖЕН повинен відповідати максимально за свої рішення і чим далі від нього центр прийняття рішення тим меншу відповідальність за ті рішення людина несе.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 23:33
от нащо ви з себе дурника корчите і починаєте пересмикувати?
ви що знімете шляпу перед тим в кого офіційна зп 150К з усіма наслідками у вигляді офіційних податків?
так якщо ніхто спасибі не скаже за те що ти наповнюєш бюджет - то нащо паритися?
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