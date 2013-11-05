RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ

ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 285286287288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ 2.5 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
84
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
30
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 23 бер, 2021 16:25

Re: ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ

01.04.2021 в 20:00 состоится вебинар "ПАО "Имэксбанк" и ООО "ФК "Доверие и гарантия": суды, доказательства, документы".
Подробности по ссылке:
http://easydebts.blogspot.com/p/webinars.html
MercatoR
 
Повідомлень: 14
З нами з: 04.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:49

чи варто відкривати там депозит?
katerinasz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 20.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 285286287288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 1 ... 5621, 5622, 5623
Модератор » Вів 05 лис, 2013 11:51
56226 8300191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 тра, 2023 05:53
ROLF
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4847, 4848, 4849
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 17:06
48482 25005553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 бер, 2023 17:49
Hotab
Родовід - Банкрот 1 ... 232, 233, 234
Anonymous » Чет 23 лют, 2006 19:52
2331 2207065
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 10:25
Solar_simfi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.