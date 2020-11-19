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Обслуговування в українських
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Українська Страхова Група

Українська Страхова Група
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 20212223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Українська Страхова Група 3.1 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
35
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
12
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
35
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 14:46

Что обсуждают в теме УСГ:

kie2837:
Я проиграл суд, т.к. не заказал свою независимую экспертизу САМ. Судьи не заинтересованные в Вашей защите и некомпетентные. И не предложат вам путь как выиграть, суд будет тянуться, а в конце, просто объявят решение.

CostaS:
Судья не может принимать чью-то сторону, рассказывать, как поступать... мол, пойдите туда-то, сделайте то-то, а тут напишите это... и тогда будет...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 13:45

Дуже погано

Не виконують умови власних договорів, по програмі VIP!
Конкретний приклад, в мене вперше знайшли хворобу Крона, в мінімальній стадії, це таке захворювання яке лікується прибл. 6 міс. Страхова одразу кваліфікувала це як "хронічна хвороба в стані ремісії", що це нібито це бонусний пункт і покриють тільки місяць. Але по факту, в мене загострення(так як з'явились нові симптоми, погіршився стан), і є пункт в договорі який саме загострення покриває повністю. Але "спеціалісти" одразу "правильно"(для них) кваліфікували це, і відхрестились від подальних виплат. Отака страхова! Бережіть своє здоров'я, уважно читаючи і розбираючись в договорах. Номер полісу 95636.
pavlo_omelchenko
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:28

Платим за страховку чтобы нам могли напарить платные услуги

Врач-координатор парит в первую очередь вариант где нужно доплатить х2 от того что покрывает страховка, на просьбу найти вариант где будет покрыто полностью активно трет "будет очень далеко и очень поздно". Потом видимо специально договаривается с самой ужасной клиникой на 3 часа ночи.

Мы платим за страховку чтобы нам могли напарить сверху платные услуги - большое спасибо украинская страховая группа.

0501683314
bogdan_grebenyukr
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 15:17

Re: Українська Страхова Група

У меня полис автогражданки в УСГ. Полис сегодня заканчивается, хочу узнать, сколько стоит оформить новый. Набираю по почереди оба телефона, которые значатся в шапке полиса. Результат один и тот же: "Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Дочекайтесь з'єднання з оператором" - и длинные гудки. Интересно, при страховом случае тоже вот так? Набираюсь наглости и звоню на их горячую линию при ДТП, через дежурного врача и еще четыре последовательных соединения "со специалистом" и "с отделом страхования" - опять выхожу на длинные гудки. Вот такое отношение к клиенту. Выводы делайте сами. Но я в этой компании больше страховаться не буду.
furioso
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 09:48

Re: Українська Страхова Група

Не подскажете, можно оформить полис туристического страхования, если я за границей?
персона
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:14

Re: Українська Страхова Група

Усім привіт, можу сказати що обслуговування у цій страховій хороше, сервіс нормальний, персонал привітний - все швидко і гарно! :D
laRin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 16:07

Re: Українська Страхова Група

мені подобаться ця страхова. з тобою спілкуються як з людиною. рекомендую медичне страхування тут, дуже лояльний підхід і таке рідко де зустрічається
sparroW
 
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